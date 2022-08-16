У Душанбе было как минимум четыре причины провести учения ВС США на своей территории. И финансовый интерес тут далеко не на первом месте. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Mil.ru Российские военные в Таджикистане

ИА REGNUM: Как учения ВС США в Таджикистане могут повлиять на отношения Москвы и Душанбе?

Аждар Куртов: Если бы подобные действия со стороны партнеров России по ОДКБ возникли в первый раз, критика со стороны экспертов и политиков могла бы быть актуальной. Поскольку это продолжается на протяжении очень длительного времени, серьезных изменений в пользу российских интересов мы не наблюдаем. И это очень печально.

Если Таджикистан страдает исторической амнезией, то следует напомнить некоторые эпизоды становления и развития наших отношений.

В своё время именно Россия сыграла ключевую роль в прекращении братоубийственной гражданской войны в Таджикистане. Введенные в республику миротворческие силы состояли из подразделений Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Но основным партнером, который взял на себя бремя урегулирования конфликта и предотвращения проникновения боевиков с территории соседнего Афганистана, была Россия.

Это обстоятельство таджикские власти если и вспоминают, то в качестве ритуала и в форме дежурных фраз, приятных для Кремля во время встреч с российским руководством.

Другой пример. Долгое время таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. По настоянию Душанбе они оттуда ушли. Возможно, не без подстрекательства со стороны США. К чему это привело, мы все прекрасно видим.

Таджикистан при отсутствии необходимых финансовых и военно-технических ресурсов с трудом справляется с охраной своей границы. После ухода российских пограничников резко возрос поток наркотиков из Афганистана в страны Средней Азии, Россию и Европу.

Mil.ru Российские военные в Таджикистане

Или вспомним эпизод с российскими летчиками, которые летели из Афганистана и совершили вынужденную посадку в Таджикистане для дозаправки. В 2011 году экипаж обвинили в контрабандных перевозках авиационного двигателя и незаконном пересечении границы. Приговор — 8,5 лет лишения свободы. Это абсолютно сфальсифицированные и явно недружественные действия антироссийской направленности.

К сожалению, Россия тогда всё это «проглотила». Нынешние учения ВС США в Таджикистане мало чем отличаются от вышеперечисленных эпизодов российско-таджикских отношений. И нынешняя реакция со стороны Москвы, вероятно, будет такой же, как и раньше. То есть её не будет.

Россия не будет лечить Таджикистан от провалов в памяти. Сейчас это бесполезно.

Подобная политика Таджикистана, как и других союзных республик Средней Азии и Казахстана большого позитива не приносит. Постоянные шараханья из стороны в сторону в стремлении быть любезными с Вашингтоном плохо заканчиваются.

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ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Аждар Куртов: Перевороты, «цветные революции», финансирование террористических подпольных структур — всё это возникло не само по себе. Но у Душанбе перед глазами стоят свои задачи, и они не задумываются о цене. Например, Таджикистан имеет свою точку зрения на происходящее в Афганистане.

Душанбе, очевидно, не нравится текущая ситуация, когда пришедшие к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттеснили все другие группы, состоящие из этнических таджиков, которые всегда имели определенную долю власти в стране. Были периоды, когда они фактически правили Афганистаном.

(сс) U.S. Department of State Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опираются на этнических пуштунов и довольно жестко установили контроль над остальными: без соблюдения принципов инклюзивности собрали правительство и пока не собираются идти на уступки.

Всё вышеперечисленное очень мешает Таджикистану поддерживать официальные и неофициальные связи с Афганистаном. Под неофициальными связями я имею в виду взаимодействия околокриминального характера. А это, в свою очередь, сужает возможности Таджикистана влиять на события в соседней стране.

Душанбе публично и не публично пытается донести до партнеров свою озабоченность афганским вопросом и проводит линию, которая отличается от политики России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана в отношении Афганистана. Возможно, что не находя должного понимания у партнеров по ОДКБ власти Таджикистана хотят продемонстрировать готовность сблизиться с США.

ИА REGNUM: Кому хотят продемонстрировать?

Аждар Куртов: В первую очередь Москве.

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ИА REGNUM: Душанбе настолько беспокоит потеря влияния на Кабул, что он готов к неудобным вопросам из Москвы и Пекина?

Аждар Куртов: Во-первых, я не думаю, что Москва и Пекин прямо сейчас отреагируют на действия Душанбе. По крайней мере публично. Россия и Китай это безусловно запомнят, но скорее всего сделают вид, что не заметили текущие учения. Москва приучила друзей в Средней Азии, что она «не замечает» подобных моментов, и поэтому наши партнеры позволяют себе такие сомнительные маневры. Сами виноваты.

U. S. Embassy in Tajikistan Военные учения ВС США в Таджикистане

Во-вторых, дело не только во влиянии на ситуацию в Кабуле. Не забывайте, что приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заморозил до лучших времен ряд проектов, которые были очень важны для руководства Таджикистана. Это решение вопроса Ваханского коридора, продолжение реализации CASA-1000, наконец, прокладка железной дороги из Туркмении в Таджикистан в обход Узбекистана.

В-третьих, учения ВС США в Таджикистане — прекрасный повод поторговаться с Москвой по ряду вопросов, касающихся внутренней политики Душанбе. Например, окончательное согласование передачи власти от Эмомали Рахмона его сыну Рустаму Эмомали. Если это так, Душанбе нужно заручиться поддержкой ключевых партнеров.

В-четвертых, Душанбе проводит подобные мероприятия, руководствуясь принципом «с мира по нитке». Я не знаю условий проведения учений ВС США, но предполагаю, что основным спонсором этого мероприятия являются США. Ради денег, пусть и не очень больших и даже ничтожных в сравнении с той помощью, которую по разным каналам оказывает Таджикистану Россия, Душанбе идет на подобные сделки.

ИА REGNUM: Стоит ли ожидать, что СВО на Украине изменит сложившиеся отношения России со странами Средней Азии и Казахстана в сторону большей конкретики и прагматики?

Аждар Куртов: Трудно сказать. Сейчас после шести месяцев проведения специальной операции на Украине можно делать выводы, что наших партнеров в Средней Азии и Казахстане пример Киева не научил ничему. Хочется верить, что научил нас.

Таджикистан не собирается пересматривать свои подходы к отношениям с Россией и относится как минимум недальновидно к происходящим мировым изменениям. В Душанбе уверены, что не совершат ошибок Киева. Хочется верить, что так оно и будет. Правила игры сейчас меняются, ставки растут. И чем скорее мы это поймем — тем лучше.