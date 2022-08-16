Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вывез из страны своих детей, родителей и собак после начала Россией специальной военной операции. Об этом украинский дипломат заявил 16 августа в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«В ночь с 24 на 25 [февраля] я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — отметил он.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения недоумевают, почему украинские граждане после подобных заявлений своих политиков о том, что они вывезли своих родственников из страны, верят им и на что-то надеются. Иные также отметили, что для украинского дипломата его собаки, видимо, важнее сограждан, которые покинуть территорию Украины не смогли.

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«Дмитрий Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала российской спецоперации. Зато честно. Глава МИД — может себе позволить. Насильно мобилизованные в ВСУ пусть порадуются за него», — с сарказмом комментирует заявление дипломата автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«И им верят и надеются, что будут жить в раю?.. Как им мозг засорили!..» — не выдержала Светлана А.

«Очень оперативненько ты своих вывез…» — добавила Зоя.

«Так почему же всё это рагульё (подразумеваются жители западной Украины. — О. П.) не сгинуло с Украины? И чем быстрее, тем лучше!» — отреагировала Диана К.

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

«А потому, что знают, что нигде не заработают столько денег, как на Украине. Кому они где нужны?» — ответила Диане К. Irеne T.

«Молодец, главное, не забыл — собачек эвакуировал. А соотечественники, пушечное мясо, пускай за собачек в окопах умирают…» — отметил Maddie.

«И этот сдристнет при первом серьезном «укусе» Киева», — пишет А. Мосина.

«Когда же украинцы прозреют? Как же их одурманили… Им точно в водопроводную воду ничего не подмешивали?» — недоумевает Elena.

«Бог — не Микишка, у него своя книжка, ждёт долго, бьет больно», — отреагировала Надежда К.

«Все чиновники Украины давно вывезли своих деток из страны. По примеру Порошенко, [главы СНБО] Данилова и прочих во власти», — отметил Victor.

«Он поцеловал собаку, а собака поцеловала его в ответ… Собак любят больше, чем собственный народ!» — написал BULLIT77.

«Украинцы, вас использует ваша же власть… Кулеба об этом и говорит открытым текстом и по-русски», — смеется Владимир.

«Нет, ну оно и верно, чего греха таить? Правильно, зачем родину защищать? На это есть простолюдины», — пишет Антон.

«Кулеба даже собачек эвакуировал с поцелуем. А вы, украинцы, похлопайте ему за спасение животных», — иронизирует Мила С.

«Они всё наперед знали и вывезли свои семьи за границу», — добавила Sergeevna.

«Странно, что только сейчас эти вопросы возникли у людей. И никого не смущает семья президента за бугром. Демократия — крутая штука», — с сарказмом написала Наталия.

«Как простой народ только терпит вас?!» — не понимает Юлия А.

«А родители-то его наверняка жили в Галичине (западная Украина. — О. П.). Которая русским даром не нужна. Так и они тоже свалили. Ловкие они, эти галичане. И как поджигать страну, и как свалить из неё потом — везде они первые», — отреагировал «Мимо Крокодил».

«А то вы раньше не знали, что им их собаки дороже людей простых…» — подытожила Lydmila.