Папа Римский Франциск в воскресной проповеди обратился к теме голода. В интерпретации Reuters понтифик заявил, что «война на Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире, и призвал к оказанию срочной продовольственной помощи, чтобы предотвратить надвигающийся голод в Сомали». Между тем англоязычная редакция Vatican News развела Украину и Сомали по разным позициям. В первой части сообщения говорится о том, что «папа Франциск обратил внимание на «серьезный гуманитарный кризис, охвативший Сомали и некоторые соседние страны». И далее: «К сожалению, война (какая и где? — С. С.) отвлекает внимание и ресурсы, но именно эти цели требуют наибольшего внимания: борьба с голодом, здравоохранение, образование». И только в конце понтифик подчеркнул, что «мы просим у Господа особого милосердия, милости и жалости к измученному народу Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

Такая расстановка акцентов имеет не случайный характер. Ряд западных изданий начинает фиксировать «усталость» от новостей с «украинского фронта». Католическая пресса не исключение, но это касается в основном Европы. Ведущий итальянский католический портал L’Agenzia Servizio Informazione Religiosa посвятил на днях отдельную публикацию тому, что «Украину нужно продолжать держать в центре внимания». Как заявляет издание, конфликт в «сердце Европы практически исчез с первых полос газет и переместился на внутренние страницы, аналогичный выбор делают и национальные радиостанции, не говоря уже о социальных сетях. День за днем, неумолимо, война на Украине теряет свою медийную привлекательность». Но папа Франциск «не упускает ни одной возможности напомнить миру об ужасе этой войны». Для итальянского католического портала это «хорошо», поскольку понтифик и верующие таким образом продолжают подогревать внимание к «первой и, хотелось бы надеяться, последней войне в Европе, прекрасно понимая, что на карту поставлено лицо Европы».

Проявленный здесь европоцентризм вполне понятен, но Католическая церковь всё-таки гораздо больше, чем Старый континент. Об этом недавно напомнил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, подтвердивший, что Франциск не является зацикленным на европейских проблемах папой. Это вызывает недовольство прежде всего среди восточноевропейских католиков, помнящих понтификат Иоанна Павла II, поляка по происхождению, который по понятным причинам был пристрастен к геополитике Центральной и Восточной Европы, завязанной на противостоянии трёх «чёрных орлов» — Австро-Венгерской, Германской и Российской империи с дополнением в виде Османской империи. Франциск, конечно, другое дело. Но дело не только в этом. Будущее Католической церкви как мирового игрока смещается в Азию, где главным полем евангелизации становится Китай. А что может католицизму предложить Европа, кроме своего красивого прошлого, безусловно, украшающего музейные собрания и архивы?

Thalion77 Иоанн Павел II. 2004

Даже американские католики выглядят более живыми по сравнению со своими европейскими собратьями. Конечно, зацикленность Католической церкви в США на проблеме абортов и защите жизни может вызывать недоумение во многих прочих национальных церквах, в той же Африке, Азии или Латинской Америке, где перед местными католиками на первый план выходят иные проблемы. Но католики в США, по крайней мере, не выглядят «теплыми» по сравнению с Европой. Во время выступления в Европарламенте в 2014 году понтифик неожиданно для всех сравнил Европу с «бесплодной женщиной, теряющей свою душу». И вряд ли речь шла только о сокращении числа верующих. Христианство много раз переживало в своей истории ситуации, когда число верующих резко падало, но качество христианской жизни и христианской мысли только возрастало. Сама Европа загоняет католицизм в сферу приватной частной жизни, отказывая ему в общественном присутствии. Это видно и на политическом уровне, когда Евросоюз, видимо, по примеру США ввел позицию представителя ЕС по религиозной свободе, но относится к подбору назначенцев на этот пост с прохладцей.

Когда европейских католиков так остро задевает украинский конфликт, с религиозной точки зрения всё же касающийся преимущественно православных церквей, возникает вопрос, а что именно вызывает такую острую реакцию? Похоже, что перспектива разрушения прежней сытой и стабильной жизни. Но для вселенской Католической церкви это локальная проблема, о чем, судя по всему, решил напомнить папа Франциск, обращая внимание на голод в Сомали. Можно предположить, что Святой престол сейчас постепенно будет отходить от зацикленности на Украине, лоббируемой его европейской фракцией, восстанавливая фокус на тех регионах, которые были в центре его внимания до 24 февраля. Это и Африка, и Ближний Восток, и Китай, с которым предстоит в ближайшее время в очередной раз подтвердить временное соглашение о назначении епископов, определяющее жизнь китайских католиков. Поэтому таким интригующим выглядит предстоящий визит папы Франциска в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 13–15 сентября в Нур-Султане. В ходе его понтифик может определить новые приоритеты Ватикана и католицизма на многие годы вперед, и они будут связаны не с Европой.