Форум «Армия-2022» показывает, что об изоляции России не идёт никакой речи. Сразу 72 страны-участницы присоединились к мероприятию, организованному Министерством обороны России. И это на фоне жёстких санкций, давления и угроз. При этом сама экспозиция триумфально расцветает — за годы работы форума число оборонных предприятий, представивших свою продукцию, удвоилось и достигло примерно 1500.

mil.ru «АРМИЯ-2022»

Не последнюю роль, безусловно, здесь играет качество российской оборонной продукции и ушедшие вперёд технологии. Выступая на открытии форума, президент России Владимир Путин заявил об особом интересе среди партнёров к перспективным образцам и системам, ориентированным на будущее и определяющим завтрашний день вооружённых сил.

«Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — сказал Путин.

Так, Россия не только обладает гиперзвуковыми ракетами, но и ушла далеко вперёд от начальных параметров их скорости. Некоторые комплексы не только прошли испытания и поступили в Вооружённые силы РФ, но и применялись, как «Кинжал», в условиях боевых действий.

mil.ru На форум «Армия-2022» приглашены 129 иностранных делегаций

Российская оборонка, почти разрушенная в первые постсоветские годы, активно возрождается.

«Готовы предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всём мире они ценятся среди военных профессионалов за надёжность, качество и главное — высокую эффективность. Практически всё не раз применялось в реальных боевых действиях», — рассказал президент.

Но роль отрасли выше, чем экспорт, важнее, чем снабжение армии. Развитый военно-промышленный комплекс — это фундамент суверенитета России, а также огромный научно-практический технопарк, где зарождаются технологии. Мы помним, что не СССР первым разработал ядерное оружие, но именно Советский Союз стал пионером мирного атома. Сейчас такие связи между военным и гражданским применением есть в сферах искусственного интеллекта, новейших информационных и радиоэлектронных технологий.

Форум показал, что у России есть много союзников. Не только государств, которые занимают осторожную позицию, а именно надёжных партнёров и друзей. Тех, кто вместе с нашей страной создаёт новый многополярный мир и способен противостоять прежнему мировому гегемону. Пока США пребывают в иллюзии собственной исключительности, их реальный вес всё отчётливее ограничивается лишь странами Запада. В то время как союзники и единомышленники России есть везде — в Азии, Латинской Америке и Африке. Сегодня они делают новый шаг — проявляют стойкость под внешним давлением.

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — подчеркнул Путин.

kremlin.ru Посещение Владимира Путина военно-патриотического парка «Патриот». С Министром обороны Сергеем Шойгу

Что объединяет Россию с непохожими друг на друга государствами, почему отличающиеся по религии, традициям и культуре страны становятся союзниками Москвы? Ответ — понимание связи прошлого с настоящим, разделение вымысла и реальности. Россия защищает историческую память, и это становится её миссией. В условиях, когда весь незападный мир сталкивается с искажениями и попытками лишить веса настоящие ценности, история, связь с прошлыми поколениями, со своими предками позволяют удержать человеческий облик. И, напротив, как показывает пример Украины, потеря этих связей бросает народ в пучину ненависти и радикализма.

«Большое общественно-политическое значение имеет проведение в рамках форума Международного антифашистского конгресса. Уроки страшной трагедии, к которой привёл нацизм человечество в ХХ веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жёстко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — отметил Путин.