Найти обобщенные данные о величине успеха или глубине проблем в достижении национальных целей развития, определенных президентом В. Путиным, не просто даже на специализированных ведомственных порталах. Сведения, накопленные в авторском архиве ИА REGNUM, вдруг оказались недостаточными. Они плохо стыкуются с новыми данными из-за смены методик расчетов, пересмотра форм представления информации, новых показателей и индикаторов в системе здравоохранения. Хорошо это или не очень — тема для отдельного разбирательства. Проблема в том, что трудно не только экспертам. В старых и новых отчетных формах постоянно путаются сами медработники. Чтобы им было понятнее, из Москвы регулярно организуются вебинары по вопросам подготовки и сдачи годовых статистических отчетов. В их ходе буквально на пальцах, на картинках, построчно, по графам и вертикалям разъясняется, что и как нужно считать, а что и как считать не нужно. Потому что многочисленны ошибки даже в отношении устоявшихся форм отчетности, которые не изменялись несколько лет, но по-прежнему заполняются с большим числом огрехов.

Борис Арцыбашев. Кибернетика.1952 (фрагмент)

Все формы имеют цифровой формат, заполняются в компьютерном формате, но специалистам на местах настойчиво советуют после клавишного заполнения обязательно распечатать все формы на бумаге, еще и еще раз всё внимательно просмотреть и даже на листе бумаги пересчитать. Иначе говоря, перепроверить алгебру арифметикой, а Excel — на счетах. Требуют, чтобы на местах убедились, что при заполнении использовали самую последнюю версию того или иного приказа Минздрава, в его подлиннике, в первоисточнике, а не в какой-либо скачанной версии. Просят быть внимательными: статистика профилактических осмотров школьников должна содержать цифры о школьниках, а не обо всех детях. Дети могут быть только женского или мужского пола. Дети статистически должны быть равны детям, а подростки — подросткам. Направленные на лечение и пролеченные — это разные пациенты. Число направленных на лечение должно соответствовать числу выявленных болезней. Их не может быть больше количества выявленных заболевших. Если мужчины осматриваются в смотровых кабинетах или в женских консультациях, это требует особого пояснения, почему так произошло. Инвалидность в сумме должна соответствовать числу первой, второй и третьей групп инвалидности, но никак не больше и не меньше. Операции по вросшему ногтю должны быть показаны по строке «кожа и подкожная клетчатка». Одному пациенту может быть сделано больше одной операции, но не может быть 10 прооперированных, а количество операций — 9. У одного пациента может быть 33 процедуры, но не может быть 33 курса процедур за год. Число ВИЧ-инфицированных считается по одному лабораторному исследованию, а не по сумме всех последующих. Данные по гепатитам и сифилису представляются только по вновь выявленным в отчетном году без учета предшествующих показателей.

Все примеры — не придуманы, а взяты из существующей статистической практики, о которой поведал Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения на вебинарах на платформе Youtube, но не на сайте ЦНИИОИЗ. Почему? Потому что администраторы сайта предупреждают: «Уважаемые пользователи! Доступ к материалам статистической информации предоставляется только для специалистов МИАЦ. При их использовании (цитировании) просим Вас соблюдать законодательство РФ об авторском праве и указывать источник получения информации. Например: Александрова Г. А., Поликарпов А. В., Голубев Н. А., Оськов Ю. И., Кадулина Н. А., Беляева И. М., Гладких Т. Е., Щербакова Г. А., Семенова Т. А. Заболеваемость всего населения России в 2016 году. Статистические материалы. Часть I. М.: Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Российской Федерации, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Российской Федерации. 2017. Доступно по: mednet.ru».

minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

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Можно было бы не тратить время на изучение того, что делает ФГБУ ЦНИИОИЗ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Есть Минздрав, есть многочисленные аффилированные с ним НКО, занимающиеся информационным просвещением населения, но роль ЦНИИОИЗ уникальна. Он —

«больше 30 лет занимается разработкой научных основ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, научным обоснованием развития системы охраны здоровья населения, организации и информатизации здравоохранения. Институт не только научно обосновывает стратегические направления развития системы здравоохранения, но и готовит практические рекомендации (программы, методики, нормативы) и варианты управленческих решений. Он отвечает за разработку новых форм организации различных видов медицинской помощи и методов управления, например, разрабатывает информационные системы и модели для текущих и долгосрочных задач управления объектами здравоохранения на базе системного анализа и современных компьютерных технологий. На внедрение результатов в практику Институт влияет путем подготовки соответствующих нормативных документов. Также среди задач института — научное обоснование кадровой политики в здравоохранении, изучение тенденций в изменении состава, структуры и обеспеченности населения медицинскими кадрами. Институт берет на себя все виды постдипломной подготовки специалистов по своему профилю (обучение в ординатуре, аспирантуре, докторантуре). Отдельное направление работы — медицинская статистика: Институт участвует в проведении медико-демографических и социально-гигиенических исследований состояния здоровья и воспроизводства населения в различных регионах России. Он собирает, обрабатывает и анализирует статистические данные».

Таким образом, ЦНИИОИЗ — больше, чем институт. В 2021 году к нему был присоединен ФРЦ (Федеральный ресурсный центр). Все ресурсы и компетенции Минздрава России в части цифры сконцентрировались здесь. С 1 сентября 2021 года институт стал еще и НМИЦ по организации здравоохранения, на который возложили особые надежды и роль главного звена, связывающего между собой работу всех других НМИЦ по профилям, а также работу других федеральных и региональных структур. Плюс к этому институт назначен координатором перехода России на МКБ-11.

Поэтому неизбежно возникло желание подробнее узнать не о функциях и полномочиях, а об их реализации. Хотя бы — за год работы. 31 декабря директор института О. Кобякова дала развернутое интервью своему же сайту и очень удивила. Потому что всегда вызывает удивление и вызывает желание уточнить, почему руководитель федерального уровня, рассказывая об итогах работы ведомства, повествует о важности своего учреждения, о колоссальных полномочиях, об амбициозных планах на будущее, о личных достижениях, но не об изменениях в отечественном здравоохранении под влиянием работы института. В единственном обобщающем интервью по итогам года профессор О. Кобякова поделилась своими эмоциями не от вклада института в родную сферу, а от личных успехов. Цитирую:

«Я страшно горжусь тем обстоятельством, что помимо двух диссертаций, монографии и статей, я еще написала книгу в жанре научпоп для людей без медицинского образования («Здоровье без фанатизма. 36 часов в сутках» — А. М.). Для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и кому нужно помочь добиться этого без чувствительных временных и ресурсных затрат. Я в этой книге писала о собственном опыте, опыте своих друзей и знакомых. Я действительно следую тому, что пишу, несмотря на график и загруженность. Если ты не будешь спать сколько положено, тренироваться сколько положено, если ты будешь есть то, что есть не надо, очень быстро превратишься в развалину. А такие работники никому не нужны».

SIB Minica Ольга Сергеевна Кобякова

Видимо, некому подсказать Кобяковой, что гордиться можно только одним — вкладом руководимого института в систему здравоохранения, если он есть как таковой, а не книгой с 10-тысячным тиражом и 6 тысячами подписчиков в Телеграме. Кстати, у нее хватает времени и сил его почти ежедневно вести, пренебрегая общением на официальном сайте института zdravmanadger.ru, позиционированном как всероссийский форум организаторов здравоохранения. Этот форум находится в абсолютном запустении, за исключением публикаций отдельных энтузиастов.

21 июля 2022 года О. Кобякова провела Всероссийскую научно-практическую конференцию «Системы здравоохранения регионов России: результаты осуществления выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации в первом полугодии 2022 года». Кого хотела ввести в заблуждение Кобякова похвальбой про аудит во время «плановых выездных мероприятий»? Во-первых, выезды на пару дней и всего лишь в пять регионов страны не дают основания для общероссийских выводов. Во-вторых, это как же так надо умудриться «планировать» командировки, чтобы в 2021 году бригады специалистов института в двух из пяти регионов оказались 3–5 ноября, т.е. в праздничные дни, не позволив отдохнуть со своими семьями руководству регионального здравоохранения. В-третьих, конечно, за два праздничных дня в Республике Марий Эл можно удостовериться, что в регионе введены ограничительные мероприятия: запрет проведения публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. И режим самоизоляции для людей 60+. Для этого вообще выезжать из Москвы не нужно. Но никак нельзя удостовериться в том, что «наличие QR-кода контролируется на предприятиях общественного питания, торговых центрах. Проводятся рейды контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Развернуто 184 пункта вакцинации, 74 из которых — мобильные». И что экспертами рабочей группы «детально проанализирована организация оказания медицинской помощи и профилактики COVID-19, а также лекарственное обеспечение в медицинских организациях Республики Марий Эл». Что «медицинскими работниками прилагаются максимальные усилия для оказания медицинской помощи населению региона». Не надо было тратить командировочные деньги, чтобы привезти в Москву выводы: с сентября в регионе идет рост числа заболевших и умерших. В Марий Эл — дефицит кадров и низкий уровень укомплектованности врачами-анестезиологами-реаниматологами, участковыми врачами-терапевтами. В целях покрытия дефицита привлекаются фельдшеры. По итогам поездки руководству региона было рекомендовано обратить особое внимание на информирование населения и повышение приверженности к вакцинации, особенно среди беременных женщин, а также вопросам своевременного обращения граждан за медицинской помощью.

Подчиненные Кобяковой горазды на обобщения: за два дня пребывания во Владимирской области они сумели достичь основной цели — провести комплексную оценку работы регионального здравоохранения, а также оказать помощь органам исполнительной власти в сфере цифровизации, выстраивании процессов и маршрутизации пациентов. Тех, кто понимает, что значат понятия «комплексная оценка», «региональная система здравоохранения» и др., обескураживает этакая наднаучная легкость их использования. И уж тем более оскорбляют слух и разум сообщения: в праздничные дни с 3 по 5 ноября удалось в Псковской области «оказать организационно-методическую поддержку в связи с сохраняющейся напряженной ситуацией в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции». Многие знают, что в Псковской области — «хуторской» тип расселения, территориальная разобщенность муниципалитетов, доля великовозрастного населения значительно выше, чем в целом по Российской Федерации, огромный дефицит кадров в первичном звене, беда с материально-технической базой медучреждений. И надо очень исхитриться, обладать бородой Хоттабыча, чтобы за два праздничных дня обеспечить организационно-методическую поддержку системе здравоохранения области.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача

После таких отчетов об итогах командировок, резюме которых опубликовано на сайте ведомства Кобяковой, невозможно не усомниться в том, что в институте все его сотрудники осознают важность и роль своего учреждения — по гамбургскому счету — в достижении национальных целей развития страны.

Итоги двухдневной командировки в Тверскую область эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ охарактеризовали так: а) в регионе отмечается нехватка кадров среди медицинского персонала; б) дефицит врачей затрудняет проведение профилактических мероприятий, диспансерное наблюдение в необходимом объеме; в) есть недочеты в заполнении отчетности о смертности. По результатам поездки было рекомендовано проведение обучения по инструментам анализа смертности и качеству заполнения медицинских свидетельств о смерти и первичной медицинской документации.

В ходе командировок москвичи высказывали замечания в адрес региональных минздравов о том, что им надо лучше коммуницировать с населением и его информировать. Это правильные слова, но надо показать пример. Запросив в поисковой строке сайта института, как идет модернизация первичного звена здравоохранения, получен ответ: «По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте ввести похожие по смыслу слова, чтобы получить лучший результат». Результат с никаким итогом, оказывается, можно улучшить, если ввести похожие по смыслу слова. А может быть, надо было искать ответы не в поисковой строке сайта института, а запросить независимый аудит информационной открытости самого института, например, у Счетной палаты? А заодно — предложить проверить результаты освоения бюджетных средств на реализацию всего того, о чём с таким пафосом о самом себе говорит ЦНИИОИЗ, его директор и заместители.

Открывая Всероссийскую научно-практическую конференцию «Системы здравоохранения регионов России: результаты осуществления выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации в первом полугодии 2022 года», О. Кобякова вновь заговорила о себе:

«Самое главное, мы стараемся быть полезны регионам, стараемся быть полезны региональному минздраву, главным врачам, поделиться тем опытом, который мы имеем, который видим в других регионах. И я хочу сказать абсолютно ответственно, что несмотря на то, что проблемы, трудности есть практически в каждом регионе, ну не можем мы назвать ни одного идеального, но в то же самое время в каждом регионе есть какая-то изюминка, какая-то лучшая практика, которая достойна тиражирования, достойна того, чтобы стать известной в масштабах нашей страны».

Видимо, директор института пока еще не отличает комплиментарные посты в своем Телеграмме от того, как надо — комплементарно — общаться с управляемыми по всей вертикали системы здравоохранения. Кстати, один из недавних постов в Телеграмме оказался таким, которые лучше процитировать полностью.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

«Последние лет пять я увлекаюсь историей. Вернее, не так. Я запоем читала исторические книги в детстве, а потом у меня был перерыв, обусловленный крайне низким уровнем преподавания истории в советской школе и позже глубоким погружением в медицинское образование и науку. А они, как известно, не терпят конкуренции. Я вернулась к истории в зрелом возрасте и считаю, что там много чему можно научиться и совсем не обязательно изобретать велосипед, и наступать на те же грабли. Nil sub sole novum, короче. Так царь Соломон сказал.

Кстати, про школу. Ничего не изменилось. Детям моим ее по-прежнему преподают из рук вон. Сын придумал сдавать ЕГЭ по истории. Нашли блестящего репетитора. Она его влюбила в этот предмет. Теперь он высокомерно поправляет меня (за мои же деньги, между прочим), когда я путаюсь между деяниями Екатерины и Елизаветы.

Так вот. Если вы любите историю «так, как люблю ее я» (помните чья цитата?) я strongly recommend Уроки истории от Сергея Минаева @t. me/minaevlife. Более веселого, ненудного, динамичного изложения исторических фактов, лично я не слышала.

Я смотрела все. Сегодня выкладываю последний выпуск про Столетнюю войну между Англией и Францией. Очень».

Вместо заключения: в истории были разные события и личности, в том числе Станиславский, который оставил фразу, подходящую и для управленцев — надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве.