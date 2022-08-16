Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, «которые не прогибаются перед так называемым гегемоном», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Одной из главных целей, которые перед собой поставил Запад, когда вводил антироссийские санкции, была изоляция России, но, несмотря на все потуги, добиться этого нашим оппонентам не удалось. Настолько не удалось, что настоящих союзников у нашего государства стало даже больше, чем было ранее.

И это не только внезапные проблески сознания со стороны Венгрии или ситуационные взаимодействия с турецкой стороной. Расширение влияния Российской Федерации на Африку, укрепление торговых и дипломатических отношений с Китаем, уважительное к нам отношение со стороны Индии — всё это плоды, которые поспели благодаря тем удобрениям, которыми коллективный Запад намеревался испортить нам жизнь.

«Наши союзники готовы выстоять против искушений и уловок западного властителя. Это очень хорошо. Значит, Россия не одна будет двигать мир в сторону многополярности», — написал Вова З.

Некоторые комментаторы отмечают, что союзники России — это очень уважаемые и сильные державы, а вот на стороне Америки, такое ощущение, остались лишь самые убогие и жалкие государства, полностью расставшиеся как со своей самостоятельностью, так и с экономическим благополучием.

«Это правда очень важно, потому что есть яркий пример Латвии, которая, словно маленькая собачка, делает всё ради своего хозяина, обрекая собственный народ на нищенское существование. Приятно понимать то, что наши союзники не такие!» — указывает Корнелий К.

«Союзники России — это в принципе те страны, которые и так уже долго сопротивляются влиянию Запада и прекрасно знают на своём горьком опыте, что такое Америка и её марионетки», — отметил Максим М.

(сс) Администрация президента России Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин

Информационное бюро Верховного руководителя Ирана Встреча президента России Владимира Путина с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси

Часть людей полагает, что спецоперация России на Украине расставила всё по полочкам не только для нашей державы, но и для всего остального мира, вынудив остальных геополитических игроков сбросить маски, обнажив тем самым свою истинную сущность.

«То, что происходит на Украине, открывает глаза всему миру. Все видят, что делает Запад и чем может закончиться беспрекословное следование его хотелкам», — поделилась своим мнением Эльмира С.

Нашлись и те, кто надеется, что вскоре Россия на официальном уровне возглавит антинацистское движение и привлечёт на свою сторону сильнейшие державы мира.

«Потому что любой адекватный человек и так понимает, откуда ноги растут. Не показалось ли вам странным, что везде что ни конфликт, там США? Уже на три фронта работать пытаются и везде свою лапку приложить. Так что давно пора избавляться от этого проклятого однополярного мира. Я искренне надеюсь на то, что у нас это получится! С нашей армией, с поддержкой союзников мы наконец-то избавим мир от нацизма», — пишет Святослав Т.

Напомним, 15 августа президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на форуме «Армия-2022» о том, что Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, «которые не прогибаются перед так называемым гегемоном».