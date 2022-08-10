Мотивированные политическим недовольством угрозы и реальные нападения стали укоренившейся реальностью американской жизни. Склонность к насилию проявляют сторонники двух главных партий США — республиканцы и демократы, при этом эксперты предполагают, что длиться это будет еще долго, сообщает 15 августа New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Одним из последних примеров насилия со стороны недовольных избирателей является нападение на офис ФБР в Огайо, совершенное сторонником экс-президента Дональда Трампа. Мужчина пришел в ярость после обыска бюро в частной резиденции Трампа и решил отомстить агентам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Впрочем, это не единичный случай. За последние полтора года политически мотивированные нападения стали частью американской жизни, затрагивая сотрудников школьных советов, работников избирательных комиссий, стюардесс, библиотекарей и даже членов Конгресса.

Однако агрессивное поведение не является проблемой только правых, отмечает издание.

Недавние исследования выявили, что среди либералов и консерваторов примерно равный процент людей считают проявление насилия против правительства «определенно» или «вероятно» оправданным. Другие исследования показали, что идея политического насилия за последнее время набрала популярность как среди республиканцев, так и среди демократов.

Роберт Пейп, профессор из Чикагского университета, и другие исследователи часто сравнивают политическую атмосферу в Соединенных Штатах с сухим лесом с разлитым по земле бензином. Достаточно одной искры, например обыска в имении Трампа, чтобы разжечь огонь. А поскольку за последнее время Трамп часто сталкивается с многочисленными расследованиями, в обществе существует большое количество потенциальных искр, готовых вспыхнуть в ближайшие дни и недели.

«Мы переживаем период лесных пожаров», — указывает Пейп, — «и он будет длиться еще довольно долго».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«С точки зрения правых, всё в Америке коррумпировано. Так почему бы им просто не найти другую страну, переехать туда, взять с собой Трампа и объявить пожизненным диктатором? Мы все были бы намного счастливее», — пишет Judy Hill.

«Среди многих ультраправых «лидеров» Республиканской партии жажда власти преобладает над всем, что напоминает демократию в Америке. А мы боялись Путина, Китая, Ирана и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ха, ха, ха», — указывает Phyllis.

«Спросите у своих местных органов власти, что они делают для того, чтобы охладить искрящиеся споры в обществе. Если ответ будет «ничего», то они не заслуживают того, чтобы занимать какую-либо политическую должность. Я постоянно прошу своего сенатора-республиканца Роба Портмана публично выступить против тех, кто поддерживает насилие. Разумные американцы должны привлекать политиков к ответственности», — рассказывает David.

«Я вот думаю, что, если наши тюрьмы будут набиты теми, кто призывает к политическому насилию, или планирует его, или даже просто угрожает им, а не малолетними наркоманами и людьми, слишком бедными для освобождение под залог, это меня вполне устроит», — предлагает Jonathan.

«Пришло время признать, что республиканцы активно поощряют внутренний терроризм. Любой, кто объявляет «войну» правительству США, должен быть немедленно арестован за подстрекательство к мятежу», — подчеркивает David.

«Другими словами, уберите социальные сети и вы потушите огонь», — предлагает bodie.

«Угроза, которую эти внутренние террористы представляют для нашего общества, будет расти и расти до тех пор, пока они не начнут отбывать чрезвычайно длительные тюремные сроки за свои действия. Люди открыто просят, чтобы в Интернете стреляли и убивали федеральных агентов! Почему этих людей не отдают под суд за подстрекательство?» — негодует Chicago Guy.

«Мы снова попали в ловушку. Действия ФБР, я полагаю, были законными, но СМИ сделали работу за Трампа, поставили под сомнение проведение обыска. В реальной жизни есть нечто, что называется ИГНОР. Это самое эффективное наказание для таких, как Трамп. Это для него будет хуже смерти», — комментирует SIT.

Напомним, что представители Республиканской партии в США подвергли резкой критике решение ФБР провести обыск и изъятие бумаг в имении экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

По мнению республиканцев, обыски в частном имении экс-президента могут произойти только в странах третьего мира или в «банановых республиках». Сенатор Рик Скотт от штата Флорида, где находится имение Трампа, заявил, что федеральное правительство «выбрало путь гестапо».

U.S. Senate Рик Скотт

Предположения Трампа о том, что обыск был частью политически мотивированной акции, поддержали даже те республиканцы, кто до этого сознательно дистанцировался от экс-президента США. Решение об обыске министерства юстиции и ФБР было названо однопартийцами Трампа «шокирующим» и «ангажированным».