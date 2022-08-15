Заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы на пару градусов, поэтому жителям украинской столицы необходимо подготовить тёплую домашнюю одежду и тёплые одеяла, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Можно ли считать угрозу снижения температуры в жилищах украинских жителей всего лишь на пару градусов катастрофой или хотя бы существенной угрозой, которая требует от них запасаться непривычным количеством тёплой одежды и одеял? Маловероятно. Но если учитывать тот факт, что украинские политики повсеместно врут, то можно предположить, что снижение температуры в квартирах киевлян будет настолько существенным, что об этом предупреждают даже циничные киевские власти.

«А как весело было песни петь про гиляку и плясать на площадях! Давай, веселись Украина, пой, скачи!» — пишет Sonya D.

«Зато в этот раз Кличко киевлян действительно к зиме готовит, а не как раньше — к земле», — отметила Нина В.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

«Как же они сами не догадывались все годы своей жизни, что зимой нужно одеваться теплее и спать под одеялом. Бедные люди. Чтобы они делали без Кличко? Замёрзли бы зимой на улице в купальнике, наверное», — предполагает Джон Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что на этот раз заявление Виталия Кличко, известного своими крылатыми выражениями, стоит воспринимать без юмора, потому что такое предупреждение киевского градоначальника говорит о том, что предстоящая зима для украинцев станет очень тяжёлым испытанием.

«Тут стоит быть осторожным. Кличко если рот открывает, значит, скоро на Украине будет очень плохо. Раз сказал одеваться теплее, значит, надо одеваться очень-очень тепло. Походу, Зеленский и Ко решили заморозить своё население», — предупреждает Олег Е.

Часть людей полагает, что амбиции украинского президента Владимира Зеленского рано или поздно станут для Украины стоить слишком дорого. Красная черта проходит как раз по зимнему периоду, когда зависимость от российских энергоносителей для украинского государства становится смертельно опасным фактором.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Власть Украины просто издевается над людьми. Теперь жителям придется ещё и в холоде кромешном эту зиму встречать!» — пишет Донат В.

Нашлись и те, кто напомнили украинцам, что всего этого можно было бы избежать, проводи их политики разумную политику. Тем не менее украинский народ избрал себе на голову откровенных нацистов, которые рано или поздно канут в Лету, но заберут с собой при этом немало других жизней.

«А ведь всего-то надо было Донецку и Луганску изначально просто дать свободу, отвалить со своей жадностью и принять нужную сторону. Тогда всё бы пошло по другому сценарию. А теперь украинцам уже не помогут ни одеяла, ни тёплые вещи, т. к. голод добьёт их ещё до зимы», — уверена Оксана Р.

Напомним, 15 августа издание «Бабель» опубликовало материал, согласно которому мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы — 19-18 градусов, поэтому жителям украинской столицы необходимо подготовить тёплую домашнюю одежду и тёплые одеяла.