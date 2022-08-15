Победа российской киберспортивной команды Team Spirit в финале престижного турнира серии «Мэйджор» PGL Arlington Major — 2022 по компьютерной игре Dota 2 стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Знаменитые на весь мир парни из Team Spirit, которые не раз доказывали, что они одни из сильнейших киберспортсменов на планете, одержали очередную крупную победу. Китайская профессиональная команда PSG. LGD, также имеющая за своей спиной немало громких побед, дышала ребятам в спину, от чего некоторым из них приходилось сомневаться в своих возможностях.

Так капитан Team Spirit Ярослав «Miposhka» Найдёнов заявил в интервью после выхода в гранд-финал «мейджора»: «Только чудо поможет нам против LGD». Киберспортсмен отдал должное уровню подготовки своих соперников и был прав, потому что в финале произошла битва сильнейших. Но тем не менее фортуна оказалась на стороне российской команды, принеся парням баснословные $200 тыс.

«Даже среди компьютерных игр наши — самые лучшие!» — отметил Алекс Ю.

Многие пользователи были искренне рады узнать, что российская киберспортивная команда смогла одержать победу и прогреметь на весь мир. Граждане отмечают, что властям Российской Федерации пора менять своё отношение к молодёжи, уделяя больше внимания тому, что действительно заботит новое поколение граждан нашей страны.

«Правильное решение было у Путина — заниматься с молодежью. Сколько же умных и амбициозных у нас ребят в России живёт! Их нельзя терять, отдавая Западу!» — указывает Нина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что киберспорт уже давным-давно перестал быть маргинальной субкультурой, к которой тем не менее до сих пор многие относятся свысока. Главным показателем «тяжеловесности» этой сферы в сознании современной молодёжи являются цифры на призовом чеке победителей крупнейших международных турниров.

«Это и финансовая победа в том числе! Молодцы, парни!» — написала Ева А.

«Киберспорт уже давно перешёл от уровня подвальных замесов к многомиллиардным инвестициям, интернациональным кубкам и армии поклонников у той или иной команды. Там большие деньги крутятся. А ведь когда-то родители смотрели на своих детишек и не понимали, во что такие «детскости» в итоге вырастают», — пишет Даниил М.

Willhire Киберспорт

Нашлись и те, кто отметил, что команда Team Spirit считается российской, но на деле это спайка из российских и украинских киберспортсменов, которых не смогли разлучить политические дрязги.

«Ради справедливости стоит отметить, что в состав Team Spirit входит лишь трое российских граждан: Ярослав «Miposhka» Найденов, Александр «Torontotokyo» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов. Остальные два члена команды — украинцы: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. Как и везде — русские с украинцами бок о бок», — отметил Сергей П.

«Я очень рад за ребят. Они в этом деле уже не первый год. Весь мир знает их. Среди молодёжи они, конечно, в качестве серьёзных ориентиров выступают. Поэтому ещё более отрадно, что команда эта, по сути, российско-украинская. Если даже на фоне таких политических распрей ребятам удалось сохранить дружбу и поддерживать командный дух, то я верю, что между русскими и украинцами уже совсем скоро всё будет хорошо», — убеждён Евгений Ч.

Напомним, 15 августа российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в финале престижного турнира серии «Мэйджор» PGL Arlington Major — 2022 по компьютерной игре Dota 2, обогнав своих китайских соперников из команды PSG. LGD со счётом 3:1 и собрав тем самым $200 тыс. призовых. Соревнования прошли в Арлингтоне, что расположен в американском штате Техас.