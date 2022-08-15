Заявление официального представителя министерства обороны Китайской Народной Республики У Цяня о том, что китайская армия начала военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Chinamil.com.cn Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь

Новая военная активность Китая близ Тайваня возникла не по старой памяти, спустя несколько недель после посещения острова спикером палаты представителей Конгресса США, а уже по совершенно новому поводу — Тайбэй посетили американские конгрессмены и даже целый сенатор.

Само собой, что таких важных делегатов не могло обойти стороной знаменитое китайское гостеприимство — американцев на Тайване отныне встречают традиционные военные учения армии КНР прямо вокруг злополучного острова.

«Китай стал в последнее время более напористей! Так и надо с этими Штатами! Если по-хорошему не понимают, будет по-плохому», — отметила Юлия Г.

Множество комментаторов поддержало подобную реакцию китайских товарищей, которые не собираются молча сидеть и взирать на то, как по острову, который должен был бы подчиняться воле Пекина, без спроса разгуливают высокопоставленные американские политики.

«Всё правильно делают. Тут учения провести, там обороноспособность свою проверить, а потом по-тихому островок к себе присоединить», — советует Mik Z.

Некоторым гражданам кажется, что американская внешняя политика вскоре доведёт мир до белого каления, и всё, что останется у США, в лучшем случае, это политика внутренняя.

«Ну что сказать? Америка может и дальше провоцировать Китай, доводя ситуацию вокруг Тайваня до точки кипения. Для США это явно ничем хорошим не кончится, а Россия, если что, поддержит Китай», — указывает Эрмин Х.

«А как они хотели? Китай не простит Тайваню сговор с США, потому что КНР не любит тех, кто прогибается под западный мир», — считает Василий У.

(сс) Army Sgt. Amber I. Smith КНР

Часть людей полагает, что военные учения на то и учения, что не представляют прямой угрозы соседям. Отсюда некоторые пользователи делают вывод, что китайцы лишь хотят казаться грозными, хотя на деле не готовы дать настоящий отпор зарвавшейся Америке.

«Если американские политики не прекратят летать на Тайвань, китайские военные будут вечно жить на учениях. Пока что ничем существенным Китай ответить не смог. Проводить свои учения Пекин может сколько угодно, больше контроля над Тайванем у него от этого не появится», — поделился своим мнением Михаил П.

«Китай будет душить Америку мирным способом. Американцы именно на военный конфликт и рассчитывали, но Китай к войне ещё не готов», — пишет пользователь Public Enemy.

Нашлись и те, кто уверен, что Китай своего рано или поздно добьётся, но сделает он это так, как сам посчитает нужным.

«Пекин не станет играть по американскому сценарию. Понятно, на что их пытаются вынудить США — хотят заставить Китай вернуть себе контроль над Тайванем чисто военным путём, чтобы получить в руки карт-бланш на санкции. Это то, что сейчас очень больно ударит по китайской экономике. Пекину нужно время, за которое он мягкой силой вынудит Тайвань подчиниться, а сам Китай не пострадает», — написал Филипп Р.

Напомним, 15 августа официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики У Цянь заявил о том, что китайская армия начала военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Китая в соцсети WeChat.