Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом «план уничтожения Крымского моста», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Такое заявление было сделано одиозным украинским депутатом, который мог запомниться российским гражданам после того, как его довольная рожа возникла на фотографиях из сожжённого нацистами Дома Профсоюзов в Одессе.

Данное существо из украинского политического бестиария успело прислужить не только Зеленскому с Порошенко, но и самому Януковичу, что даёт определённую характеристику этому персонажу. Зачастую заявления Гончаренко разносятся по федеральной прессе в связи с их истеричной и провокационной составляющей.

Поэтому информацию о разговоре представителей Киева с британским министром обороны можно было бы воспринимать, как намеренную ложь ради пиара этого депутата, но в связи со значительно радикализировавшейся антироссийской повесткой в Великобритании планы по буквальному уничтожению Крымского моста могут оказаться реальной угрозой.

«Дырку они от бублика получат, а не Крымский мост! Руки у них коротки! Мост давно уже под надёжной защитой России! Никто не посмеет его тронуть!» — убеждён Мистер В.

Многие граждане считают, что разговоры на такие темы — это всё, чем себя могут порадовать украинские нацисты. Именно поэтому об «уничтожении Крымского моста» с ними ведут общение британские военные, поскольку иных способов поддержки Киева, кроме психологической, страны НАТО предложить не могут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мозг

«Ключевое слово — «обсудил». Болтать — не мешки ворочать», — отметила Ярина Г.

«Поговорили. Обсудили. А дальше что? Каким образом Киев намерен достать до Крымского моста? Ну, даже если у нациков получится физически оказаться перед мостом, как они его атаковать-то собрались? Это монументальное сооружение, которому артобстрелы даже не страшны. О чём думают эти умалишённые?» — удивляется Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские горячие головы уже давно планируют силой взять Кремль, но всё как-то у них не складывается.

«Меж тем Украина каждый день по несколько сёл теряет, но заботит киевский неонацистский режим почему-то только Крымский мост. Ах да, они же ещё Кремль хотели сжечь! Фееричные дебилы!» — указывает Кира Г.

Часть людей полагает, что возникновение в информационном пространстве подобных разговоров призвано, чтобы сбить фокус внимания украинского населения с неудач киевского режима.

«Идиоты! Теряют один населённый пункт за другим и всё носятся с идеей ударить по Крымскому мосту. Как, мне интересно, гипотетическая атака на мост поможет нацикам победить? Да после такого на следующий же день Киева не станет», — пишет Виктор С.

«Короче, два убогих обсудили свои влажные мечты друг перед другом. Эдакий взаимный петтинг. Пусть потешат друг другу ЧСВ, это максимум, на что они способны», — считает пользователь «Просто Хоха».

Нашлись и те, кто напомнили, что российская военная спецоперация в том числе ради того и началась — не позволить нацистам заполучить в свои грязные руки оружие массового поражения и лишить их возможности наносить удары по инфраструктуре в Крыму.

«На самом деле, это большое счастье, что нацисты настолько отстают по уровню вооружения, что они могут только обсуждать планы, но не претворять их в жизнь. Слава Богу, что спецоперация России началась до того, как Киев смог бы получить ядерное оружие», — пишет Ангелина К.

Напомним, 15 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале о том, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом «план уничтожения Крымского моста».