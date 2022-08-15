Материал нидерландской газеты NU, согласно которому в связи с засухой в Европе на поверхности пересохших рек показались обнажены «голодные камни» — куски породы, на которых отмечены даты и отметки уровня воды в те или иные годы, предзнаменующие засуху, неурожай и вероятный голод, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Михаэль Свертс. Кормление голодных

Стоит отметить, что народная молва, гласящая, что обмеление рек, на дне которых покоятся эти камни, не сулит людям ничего хорошего, возникла не на пустом месте. Самые старые отметины на камнях датируются XV веком, а одна из них была сделана в 1918 году, прямо в разгар Первой мировой войны.

Мистики в этом деле мало. Местное население, смертельно зависящее от количества собранного урожая, должно было за время своего пребывания выработать механизмы предупреждения возникновения очевидных проблем. Нетрудно догадаться, чем грозит обмеление рек региону, в котором вода является источником жизни в самом прямом понимании.

«Генералы Засуха и Жара готовят плацдарм для финального наступления под командованием генерала Мороза на Европу», — шутит Александра Г.

Многие пользователи пришли в ужас от того, какая картина разворачивается в Европе. Судя по всему, матушка природа посмотрела на то, что Россия не очень-то стремится вводить против Европы свои ответные санкции, и, исходя из чувства справедливости, решила самостоятельно расставить всё по полочкам.

Юрген Овенс. Справедливость. 1662

«Значит, теперь и природа не на их стороне? Засуха, ни еды, ни газа… Как они собрались жить-то?» — задаётся вопросом Сергей Г.

«Погода в этом году вообще мало кого щадит. У нас на Урале не так всё волшебно: много картошки у меня в огороде тоже не будет, в земле огромные трещины. Такой засухи давно не было. При том что старались поливать из шланга. В случае с Европой, то лучше вообще промолчать. У нас хотя бы зерно своё есть, с голоду мы в России не помрём, а вот на Западе близится конец времён», — пишет Лариса Д.

«Сейчас Европу окружают сплошные проблемы, а она только в новые лезет», — заметил Евгений Б.

Некоторые комментаторы отметили, что даже природные ненастья говорят европейским властям, что путь на конфронтацию с Россией, выбранный ими, рано или поздно добьёт старушку Европу. Тем не менее Евросоюз продолжает упираться рогом, не желая признавать своё поражение.

«Мда уж. И это при том, что у Европы и без того куча проблем. Тем не менее, даже зная обо всём этом, они продолжают вводить санкции и делать себе ещё хуже!» — удивляется Владислав Ф.

«Жаль, конечно, простых людей, жаль фермеров. Они-то ни в чём не виноваты, раз у них правительство такое дебильное», — считает Валентина Ж.

Нашлись и те, кто считает справедливыми все те наказания, которые одно за другим падают на голову Европе.

«В свое время Содом и Гоморра были наказаны за грехи и разврат. Теперь Америка и Европа в роли этих библейских городов!» — поделился своим мнением Сергей Н.

Напомним, 14 августа нидерландская газета NU опубликовала материал, согласно которому в связи с засухой в Европе на поверхности пересохших рек показались обнажены «голодные камни» — куски породы, на которых отмечены даты и отметки уровня воды в те или иные годы, предзнаменующие засуху, неурожай и вероятный голод.