Депутаты украинского парламента поддержали увеличение военных расходов страны на $7,3 млрд за счет эмиссии денег. Об этом 15 августа в своем телеграм-канале заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

«Рада одобрила законопроект номер 7 644 о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен] ($7,32 млрд. — О. П.) за счет увеличения внутренних заимствований… К сожалению, это будет и печатание денег», — отметил он.

По словам политика, общие расходы государства на безопасность и оборону в текущем году отныне составляют 1,2 триллиона гривен ($32,55 млрд).

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что украинская национальная валюта рискует заметно обесцениться в связи с данным решением.

«Верховная рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 7,3 млрд долларов за счет эмиссии гривны. Медный таз накрывает экономику всё глубже. Просто ограбили всю Украину…» — комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Привет трехзначной инфляции!» — с сарказмом написала Elena A.

«А когда они долги выплачивать будут?» — не понимает Настя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги Украины

«Пошла война на истощение. И экономическая ситуация в странах Европы ухудшается, грандиозная засуха, плюс нереально высокие цены на газ. К осени Европе явно будет не до украинцев», — считает Олег Т.

«А электричества хватит гривну печатать 24 на 7?» — иронизирует И. Д.

«Польша напечатает. За 20% от номинала, по-братски…» — ответил ему (И. Д.) S.

«А как же ленд-лиз, ну, который «бесплатный»? Неужели и тут маленького украинца обманули?» — с юмором поинтересовался Виталий.

«Так им бояться нечего. Всё равно на этой территории будет ходить рубль», — добавил Vladimir S.

«Готовимся к рекордной перемоге (победе. — О. П.)», — пошутил Роман.

«Получается, все обещания про 9 млрд евро в месяц от лучших друзей Украины — пшик? Ну и вопрос. А за какие деньги вести военные действия собрались? За фантики дополнительной эмиссии?..» — не понимает Павел А.

«Ещё и украдут половину», — смеется один из участников обсуждения.

«Всё равно уже долгов столько, что без разницы, сколько фантиков печатать. Или кто-то еще оставляет надежду, что Запад просто так деньги вливает, ничего не требуя взамен?» — поинтересовался MagnumCrab.

«Да не будет больше никакой Украины в истории человечества, и гривны — тоже. Так что гулять — так гулять», — иронизирует Andre P.

«Что они все потом со своей макулатурой делать будут?» — подытожил еще один участник обсуждения.