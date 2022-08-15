Корпорация Apple потребовала от российского онлайн-сервиса Rutube скрыть контент российских государственных средств массовой информации в iOS-приложении. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

В Rutube уточнили, что компания Apple предложила два пути решения проблемы модерации приложения: сделать его доступным лишь для российских пользователей либо удалить контент средств массовой информации, финансируемых государством.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило требование корпорации Apple. Иные также отметили, что российской стороне стоит выдвигать компании свои требования, а продукцию Apple стоило бы бойкотировать.

«Удали! А то я тебя удалю», — свобода слова же», — иронизирует I.

«А то что?» — смеется Евгения.

«Может, надо свои условия как-то выдвинуть?» — предложил Виктор.

«Они хотят ограничить свободу слова. При этом свои щупальца запустили под самые границы с нашей страной, расплодив русофобских пропагандистов в соседних странах. А теперь и нам рот хотят заткнуть…» — пишет Виктор.

«Да и вообще, почему нам кто-то должен указывать, что и как делать? В какую страну ехать или нет, что смотреть, какой браузер устанавливать, какие новости читать? Что это за дела вообще?» — возмутилась Лина И.

«Оставьте себе свои огрызки и не диктуйте нам, что делать», — призвала Лана.

«Apple очень независима от американского правительства», — с сарказмом пишет Aleksey.

Клод Верлинд. Марионетки

«Пусть в Гаагу подадут. Сколько раз американцы плевали на решения этого недосуда? Огрызок (Apple. — А. Ц.) решил потерять сегмент рынка», — отреагировал Erhard S.

«Исход очевиден — Apple удалит приложение Rutube из своего магазина…» — предположил GeRa.

«А зачем вообще покупать телефон за 1000$, в котором половины нужных в РФ приложений нет?» — недоумевает Анна К.

«Я бы на месте Apple удалил бы со всех «Айфонов» во всем мире еще и браузеры. Ну и мессенджеры — мало ли вам там скинут видео из РФ. Да и приложения для звонков и СМС. Вообще, надо удалить доступ в интернет и отключить радиомодули, а разрешить использовать только предустановленный контент. И еще русский язык удалить. И английский — тоже, a to translitom pisat bydyt», — с сарказмом добавил Виктор.

«Ещё что потребуют? Писать русские слова английскими буквами?..» — недоумевает Xanel.

«Дерьмократия — боятся… что до правды доберутся люди», — пишет Ксения.

«Они у нас, на нашей территории, диктуют условия?! Ничего не попутали?» — возмутилась Алена О.

«Технически они выдвигают требования к Rutube на своей площадке — в магазине приложений. Но требование звучит как фильтрация контента внутри чужого приложения», — ответил ей Олег.

«Давно было понятно, к чему приведет яблочная политика полного контроля. Они будут диктовать, что должно быть в вашем смартфоне, а что — нет. С «Андроидом» такой номер пока, к счастью, не пройдет. Но на будущее надо с китайцами договариваться разрабатывать свою мобильную ОС (операционную систему. — О. П.)…» — написал Михаил.

«Я вообще за запрет техники Apple. Потому что, покупая технику от Apple, люди, а особенно чиновники, спонсируют американский ВПК. Да куда ни плюнь, у всех «Айфон»…» — добавил Alex W.

«Соответственно, надо заставить Apple убрать из приложения западные СМИ. А лучше — запретить монетизацию самых прибыльных приложений», — подытожил Danil K.