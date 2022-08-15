Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о том, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попали на Запорожскую атомную электростанцию, обстреливаемую киевскими боевиками, но западные страны этому препятствуют, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

МАГАТЭ уже долгое время находится на низком старте и готово в любой момент послать в Запорожье делегацию из своих специалистов. Более того, даже сам глава организации Рафаэль Гросси обещал Совету Безопасности Организации Объединённых Наций, что лично возглавит поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Несмотря на всё это, как назло возникают различные препятствия на пути экспертов МАГАТЭ к атомной электростанции, которую чуть ли не каждый день обстреливают украинские боевики. Причём это зло чинит не кто-нибудь, а практически всё западное сообщество, которое опекает киевский неонацистский режим.

«Конечно, ведь в ЕС, как и в США, правду не любят. Последнее тому подтверждение — обыск дома экс-президента США Трампа. Хозяева киевского режима будут до последнего делать вид, что их подопечные не совершают каких-либо преступлений, а когда произойдёт подрыв АЭС, то они просто умоют руки», — пишет Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате обстрелов АЭС пострадать может не только территория Украины, но и вся Европа.

«Вся эта ситуация с обстрелами АЭС, на самом деле, очень тревожная. Надеюсь, что у нацистов хватит мозгов не довести ситуацию до катастрофы. Только катастрофой могут обернуться обстрелы атомной электростанции!» — написала Ульяна П.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

Часть людей полагает, что ВСУ совершают обстрелы атомной электростанции не для того, чтобы оказать давление на Россию. Скорее, наоборот, всё это делается для того, чтобы запугать европейцев, которые в последнее время перестали активно помогать киевскому режиму как деньгами, так и в плане поставок вооружения.

«Киевский режим рано или поздно падёт. Весь вопрос в том, как долго ему удастся продержаться и насколько Америка со своими сателлитами сумеет задержать продвижение российских войск, чтобы проворачивать на Украине свои тёмные дела. Радиоактивная катастрофа позволит США внести серьёзную заминку в спецоперацию России», — считает Михаил С.

Ряд пользователей гадает над тем, что же творится в головах у нацистов в руководстве Украины, которым самим в первую очередь придётся иметь дело с последствиями техногенной катастрофы.

«По карте ветров всю следующую неделю ветер будет дуть с юга на север Украины, в сторону Киева, с завихрениями вокруг Киева. Так что неизвестно ещё, кто пострадает больше, если произойдет катастрофа на АЭС при бомбежке её украинскими боевиками», — указывает Ольга П.

Нашлись и те, кто отмечает, что, вероятно, Киев вообще никто не спрашивает — Вашингтон отдаёт нацистам указания, а те их слепо выполняют.

«Америке нужен ядерный кошмар в Европе. С их подачи, вернее, по их приказу эти психи обстреливают Запорожскую АЭС. А в том, что в вооруженных бандформированиях ВСУ полно ненормальных психов, готовых вместе с собой угробить сотни тысяч людей, сомневаться не приходится», — отметил Юрий М.

Напомним, 15 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в эфире «Соловьёв LIVE» о том, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы специалисты Международного агентства по атомной энергии попали на Запорожскую атомную электростанцию, обстреливаемую киевскими боевиками, но западные страны этому препятствуют.