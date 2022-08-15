Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, можно сказать, расколол мир на две части. Визит американских конгрессменов, который последовал за визитом Пелоси, оказал не меньший фурор. Жители Южной Кореи сразу же отреагировали на это «значимое событие».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Согласно информации, опубликованной в социальной сети Twitter МИД Тайваня, делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла 14 августа на остров.

По информации Американского института на Тайване, который де-факто выполняет функции диппредставительства США, в ходе двухдневного визита пять политиков встретятся с высокопоставленными представителями Тайваня.

Предполагается, что стороны обсудят отношения США и Тайваня, вопросы региональной безопасности, торговлю и инвестиции, цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После протестов Пекина, администрация США заявила о неотступности от «политики одного Китая» и дистанцировалась от Пелоси, заявив, что спикер принимает решение сама.

Тем временем Вооружённые силы КНР проводят учения у берегов Тайваня. В частности, 14 августа оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в Тайваньском проливе шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая и 22 военных самолёта.

При этом утверждается, что так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекали не менее 10 самолётов. В ответ тайваньские военные подняли в воздух истребители и развернули зенитные ракетные комплексы.

Между тем южнокорейцы в большей степени выступают в поддержку граждан Тайваня, однако среди них бытует мнение, что США пытаются развязать войну с Китаем чужими руками.

«Если судить по Украине, то когда начнется война, всё это окажется пустым звуком. Страну можно защитить только тогда, когда силен народ этой страны», — пишет 67bl***.

«Эгоизм США делает ситуацию на Тайване ещё более трудной. У них вообще есть совесть? Тайвань страдает от санкций со стороны Китая, чего можно добиться словами? Сколько Тайвань ещё сможет продержаться?» — задается вопросами bgok***.

«В Южную Корею приезжать нет необходимости, просто позвоните», — советует fb12***.

«У Китая много земли, поэтому пусть признают уже Тайвань независимым государством», — отмечает jca6***.

«Кажется, США, которым мы так доверяли, начинают запугивать нас», — высказывает свои опасения jiki***.

«Давайте жить дружно и спокойно. США, зачем вы это делаете? Хотите теперь войны на Тайване?» — вопрошает lsn8***.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Ни для кого не секрет, что США не заинтересованы в правительстве Южной Кореи. Их интересуют только деньги и технологии», — сообщает inoh***.

«Кажется, четыре страны, производящие полупроводники, попались в ловушку искушения снизить корпоративный налог и строительства новых заводов. Если их продукция, произведенная в США, не будет продаваться в Китае, то куда они будут её сбывать? Политика Байдена и снижение налогов — это всего лишь шоу в политических целях», — отмечает bgok***.

«Негодяй Юн, не боишься ли ты, что твое пренебрежительное отношение, может повлиять на то, окажут ли нам поддержку американские законодатели или нет?!» — вопрошает navi***.

«Ну, как Си Цзиньпин может посетить КНДР, так и Байден может посетить Тайвань с государственным визитом», — пишет bars***.

«Будут ли относиться к нам как к союзнику? А то, может, подомнут под себя все полупроводниковые технологии и выбросят», — предполагает vjvl***.

«США сеют семена войны по всему миру», — ужасается bizh***.

«Собирается ли Китай проводить очередные военные учения, если США отправятся на Тайвань?» — интересуется unic***.

«Ха-ха, кажется, США собираются разрушить китайскую экономику, развязав войну между Тайванем и Китаем», — смеется hsla.