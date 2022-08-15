В Нидерландах протестующие фермеры облили полицию навозом. Об этом сообщается в социальных сетях.

Александр Герасимов. Крестьянское восстание

Уточняется, что фермеры протестовали против плана правительства к 2030 году сократить вдвое выбросы оксидов азота (речь о парниковых газах, образующихся преимущественно от коров и овец). Чтобы выполнить указанный план, нужно будет значительно сократить поголовье рогатого скота, что ударит по фермерству как малому бизнесу.

Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения на инцидент отреагировали с юмором, указывая, в частности, на то, что фермеры «переводят удобрения». Иные предложили фермерам переезжать в Россию, где для них есть все условия для ведения их деятельности. Были и те, кто указал на то, что протесты фермеров, которые не хотят разоряться из-за планов своего правительства, не приведут к ожидаемому результату и ничего не изменится.

«То ли еще будет…» — смеется Svetlana.

«Все эти программы — повод заполучить денежки якобы на разработку, внедрение и так далее», — отметила Nataliya.

«Даю подсказку, — в России полно земель и нет зелёной повестки. Добро пожаловать в Россию», — добавила Ksenia.

«Встречайте, к вам пришли лихие 90-е, господа европейцы…» — с сарказмом отметила Юляна.

«Надо всем гражданам России поддержать Грету [Тумберг]! Грета, дави этих нидерландских фермеров! А то, понимаешь… разоряться не хотят», — иронизирует Владимир.

«Обстреляли в любом случае натуральными продуктами, партии «Зелёных» должно быть приятно», — пошутила Olga W.

«Сколь цивилизованной обезьяна бы ни была — а она всё равно говном бросается», — с юмором написал Анатолий.

«Всё, кто России хотел зла, получают по полной», — отметила Ольга И.

«Молодцы! Борются как могут! Только вот от этого что-то изменится?» — задалась вопросом Ирина К.

«Пошли голландцы напролом,

полив полицию… обильно,

пахучей смесью, нестерильной.

Цитата из видео t.meza_rycckux Фермеры в Нидерландах облили полицию навозом

Ох, и лютует агропром!!!» — в стихах отреагировал на произошедшее один из участников обсуждения.

«Такое богатство разбрасывают!» — иронизирует Ксения.

«А отмывать потом это все кто будет? Или так и будет стоять и вонять? Немытая Европа!» — пишет Анна К.

«Удобрения переводят», — пошутил Paul.

«Зелёная энергетика — это один из способов уничтожить экономику страны. Есть военный способ, а есть вот такой — во славу зелёной энергетики», — добавила Юлия.

«Концерны уничтожают фермеров и скупают их землю. Рейдерский захват при помощи правительства», — добавил один из участников обсуждения.

«Надо этих фермеров к нам позвать. Вместе с коровами. Дать им землю в пользование на 99 лет. А дальше видно будет. Уж мясом и молоком они нашу (и свою теперь) страну обеспечат…» — призвал Владимир.

«А при чём здесь полиция? Они, что ли, закон принимали?» — недоумевает Светлана.

«Правительства на западе губят свои же народы. И не все граждане поддерживают свою власть. Жаль этих работяг», — посочувствовала Марьям М.

«Круто! Их люди уже доведены до крайности. В России земли много, пусть к нам эмигрируют», — подытожила Татьяна.

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