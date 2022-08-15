Пользователи соцсетей 15 августа обсуждают информацию о том, что около двух третей компаний Великобритании понесли убытки из-за антироссийских санкций.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

Как сообщает Daily Mail, согласно опросу британского страхового брокера Mactavish, под негативное влияние санкций, наложенных против России, попали около 71% зарегистрированных в Великобритании компаний.

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«Да вообще всё равно на британские компании, они нам неинтересны», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Александр.

«Потери у западного бизнеса из-за их властей теперь огромные. Это больше, чем заморозили», — рассуждает В. Р.

«Пусть их финансовый сектор вообще разорится. Пусть приобретают теперь наши ресурсы в обмен на свои технологии», — пишет пользователь с ником ЯЯ.

«И не только Британии… А что поделаешь?» — задаётся вопросом пользователь Захарыч.

«ЕС сидит на пустых камнях и корчит из себя пупа земли. Сейчас там засуха, зимой морозец, даст Бог, пощиплет, послушаем следующей весной, какие песни запоют «привилегированные», — рассуждает Эдуард П.

(сс) Philafrenzy Пустые полки в супермаркете в Великобритании

«Британия, вы это заслужили!» — обратила внимание Лидия Т.

«За русофобию надо платить, русофобия — недешёвый продукт. Вот теперь кушайте с обеих ладошек. Хорошо, если ещё зима у них будет с морозами под 30 градусов, чтобы они совсем обалдели от антироссийских санкций», — иронизирует Евгений В. «Не будет санкций — весь европейский бизнес обратно в Россию побежит. Причём бегом», — уверен он.

«Они избрали путь — чужими руками жар загребать. Вот ручки-то и сожгли. Поделом! Особенно островным выскочкам», — оставил эмоциональный комментарий An.

«Сами себя изолируют», — считает S.

«Пусть королева корону продаст и возместит убытки…» — предлагает решение проблемы Валерий.

«Ну а как они хотели, если их правительство решило изолировать Россию. Такой огромный рынок. Само-собой будут убытки у них же», — подытожил обсуждение ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 84% британских авиакомпаний заявили об убытках из-за застрявших в России лизинговых самолетов.

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