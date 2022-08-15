Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил киевлян о проблемах с отоплением в зимний период. Кличко также призвал жителей Киева заранее позаботиться о себе, подготовив на зиму тёплую одежду и одеяла. Городской глава украинской столицы также отметил, что в Киеве могут быть и перебои с электроэнергией.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Заявление мэра украинской столицы обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что если бы Киев был в составе РФ, то подобных проблем у киевлян бы не было. Были и те, кто отметил, что и ранее в Киеве во время отопительного сезона было в домах не особо тепло. Иные добавили, что лучше бы Запад помог Украине деньгами на отопление, а не снабжал Киев оружием.

«Думаю, зимой в Киеве будут перебои с украинцами», — иронизирует Anna.

«Пусть теперь киевляне померзнут, в Луганской области эти сво… позакрывали котельные, люди мерзли, теперь и до Киева дошло. Прекрасно», — пишет одна из участниц обсуждения.

«Начнут замерзать, пусть попрыгают. А прыгать украинцы умеют. «Кто не скачет, тот москаль», — с сарказмом пишет Canon.

«А он уверен, что останется в Киеве до зимы?» — задалась вопросом Inna.

«Пора присоединяться к РФ: и проблемы тотчас же исчезнут, и военные действия завершатся, и тепло станет, и дёшево», — написал Виктор К.

«Всегда после их заявлений так и происходит, только делают это они сами…» — добавил Геша.

«Зима близко», — отреагировал Алексей.

«На самом деле он хотел сказать, что просто нет денег и газа, угля…» — прокомментировал Евгений.

«А вообще украинцев от «майданутости» вылечит только голод и холод!» — пишет Светлана И.

«Вот что значит не выполнить «Минск-2», — добавил еще один участник обсуждения.

«Так у нас и раньше ниже нормы было, +16 зимой… без всяких военных действий…» — отметил «Автостопом по Галактике».

«А если Киев вернется в родную гавань, то топить будут хорошо», — написал один из участников обсуждения.

Kmda.gov.ua Виталий Кличко

«Странно, топить нечем, а воевать есть чем. Очень странная поддержка Запада. Что так? На газ денег для Украины не нашлось?..» — пишет Оля.

«Оружие ведь можно перепродать. А газ это ведь для людей…» — ответил Оле Roman.

«Зимой будет капитуляция», — написал Pasha M.

«Хоть ума хватает не врать. Всё хорошо, прекрасная маркиза», — с сарказмом отметила Елена Т.

«Великий политик!» — смеется 75 345.

«Представляю, как киевляне радуются, — остаться без отопления, спрос на буржуйки взлетит до небес, как и в Европе, — буржуйки теперь самый трендовый товар», — написала Ольга Т.

«А также [нужно готовить] смену белья, сухари и мыло и выдвигаться на вокзал к поездам на восток, на стройки народного хозяйства ЛНР, ДНР. А особо ценным специалистам — Магадан и урановые рудники», — иронизирует Игорь О.

«Тю. Они скакать умеют неплохо. Вон какую спецоперацию… наскакали. Согреются. Ничего страшного», — пошутила Людмила.

«У костра погреться тоже вариант», — с юмором добавил L. V.

«Сразу видно — Украина «побеждает»…» — смеется Андрей С.

«А что, на Украине ещё осталось кому мёрзнуть?» — недоумевает Лола.

«Горячей водой не говорил запасаться?» — с юмором подытожила Виктория.