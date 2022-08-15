Сначала турецкое издание Мilliyet, затем некоторые турецкие телеканалы сообщили со ссылкой на представителя МИД Турции, что в сентябре «может состояться встреча руководства Турции и Армении». Но на каким уровне? Если речь идет о пятом раунде переговоров между спецпредставителями от Турции Сердара Кылыча и от Армении Рубена Рубиняна, то их вряд ли можно отнести к категории «руководства стран». Они исполнители, которые после переговоров готовят специальные отчеты для лидеров своих государств. Помимо этого, сообщается, что на сентябрь запланированы встречи между министрами торговли, транспорта и иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Мы это к тому, что турецкие источники осторожно намекают на возможную личную встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а контакты на других уровнях приобретают уже прикладной характер. Не случайно Мilliyet указывает на состоявшийся недавно телефонный разговор Эрдогана с Пашиняном, а также напоминает о высказывании Эрдогана о том, что он готов встретиться с Пашиняном, и если такая встреча состоится, то ее итогом станет объявление о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Кстати, только при таком ходе событий в турецко-армянском ребусе происходит совпадение пазлов, когда Анкара заявляет, что спецпредставители теперь будут решать «исключительно технические вопросы». Повышенное внимание вызывает и заявление турецкого телеканала Ulusal со ссылкой на анонимный источник в МИД Турции о том, что «Анкаре необходимо всё сделать это по горячим следам». Что имеется в виду?

Источник считает, что вопрос о нормализации отношений между Турцией и Арменией обсуждался в Сочи в ходе переговоров президента России Владимира Путина и Эрдогана в свете последних осложнений на линии соприкосновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. При этом отмечается, что почему-то «промолчал находящийся в Агдаме совместный российско-турецкий Центр мониторинга в Карабахе, который призван фиксировать такого типа события. Это первое. Второе: утверждается, что Эрдоган с Путиным обсуждали вопрос нормализации отношений Турции с Арменией, что российская сторона не выступает против двустороннего формата Анкара — Ереван, после чего последовали сообщения о возможной встрече руководителей двух стран.

tccb.gov.tr Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Сочи. 5 августа 2022

Наконец, интригующим выглядит выбор места такой встречи. Мilliyet указывает, что Турция предлагает провести переговоры в Анкаре, Ереване, либо в приграничных районах с Арменией, например, в турецком городе Карс. «Атмосфера на переговорах положительная. Нет смысла проводить их на территории третьих стран», — передает турецкая телекомпания TRT со ссылкой на дипломатический источник. Но представить сейчас визит Эрдогана в Ереван сложно, тогда как посещение Пашиняном Анкары или Карса вполне вероятно. Тем более что на Карсе сходятся многие исторические символы.

С 928 по 961 годы Карс — столица Армянского царства Багратидов, с 961 по 1064 годы — столица армянского Карсского царства. Карс был центром исторического Вананда, а с 1878 по 1917 это уже российская Карская область с генерал-губернатором. В течение XIX века Карсская крепость подверглась четырем штурмам русских войск в русско-турецких войнах и три раза переходила в руки русских. 18 марта 1856 года Карс был возвращен Турции. 18 ноября 1877 года крепость вновь взята и по Сан-Стефанскому договору от 19 февраля 1878 года отошла к России. Но по Брест-Литовскому мирному договору 3 марта 1918 года Карс был вновь передан Турции. С 1918 по 1920 годы Карсская область находилась в составе Первой Республики Армения. Потом по Карсскому договору 1921 года она и Сурмалинский уезд вошли в состав Турции.

Сейчас Турция и Армения близки к нормализации отношений. Если события будут дальше развиваться по такому сценарию, то следует ожидать и дальнейшего продвижения Баку и Еревана навстречу друг другу. Что же касается Турции, то она также решает важные для себя задачи: становится хабом, центром сосредоточения коммуникаций по линиям Север — Юг, Запад — Восток. Именно поэтому для Анкары важно диверсифицировать пути поставок и движения товаров по территории Закавказья. В этой связи Армения как буферное государство между Турцией и Азербайджаном очень важна для Анкары. Москва не выступает против.