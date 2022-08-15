Украина и Британия в июне в ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО) обсудили план уничтожения Крымского моста. Соответствующее заявление сделал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, сообщает 15 августа РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Украинский политик уточнил, что в переговорах принимал участие глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. Вместе с тем на фотографии, предоставленной украинским депутатом в качестве подтверждения того, что переговоры состоялись, был запечатлён также глава британского правительства Борис Джонсон.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предостерегли Киев и Лондон от подобных намерений ввиду того, что можно вполне нарваться на ответ. Иные указали на то, что украинская сторона уже даже не скрывает намерение Лондона совершить террористический акт. Были и те, кто отметил, что Украина умеет только разрушать, нет чтобы построить что-нибудь. Некоторые также сошлись на том, что свои действия украинская сторона согласовывает с англосаксами.

«Великобритания самоуничтожиться захотела?» — с сарказмом отреагировала Morena M.

«За что Гончаренко так Британию не любит?» — недоумевает Михаил.

«И что они мосту могут сделать? А вот в ответ надо по Киеву ударить жестко. Больше не захотят тогда», — призвал Jck.

«В том-то и дело, что если наши ударят по Киеву, всем будет плевать. Ну поплачут на камеру… А как ко Львову подходить начнут, американцы увидят террористов на Украине, ввяжутся в военные действия, потом скажут, что всех победили. От Украины останется выжженная земля, а восстанавливать это всё придётся русским», — ответил ему (Jck) Алексей.

«Чем быстрее ударят, тем быстрее закончится спецоперация, — на Банковой будет ещё один проспект», — с сарказмом добавил Dmitri K.

«То есть он признал, что британцы планируют террористический акт?» — задался вопросом Александр Н.

«Украина давно превратилась в террористов», — комментирует слова украинского политика Alexey.

VoidWanderer «Точка-У» ВСУ

«В Лондоне тоже есть мосты!» — намекнул Владимир.

«Интересно, а сама Украина без обсуждений с западными партнерами и всего прочего что-то может?» — поинтересовался Andrey_brn.

«Итак ясно, что все действия [Киева] и все удары полученным оружием регламентируются англосаксами», — пишет Эд О.

«Надо было сразу и планы обсудить, как по-быстрому сбежать успеть из Киева», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Уже ничего не скрывают…» — отреагировала Лариса.

«Тауэрский мост как там себя чувствует?» — с сарказмом поинтересовалась Tasha.

«Сволочи, хоть бы что-то построили! Ума только на разрушение хватает», — возмутилась Евгения П.

«Зависть — плохой путеводитель. Они говорили, что мы этот мост никогда не построим, теперь он им глаза мозолит», — подытожил NetCka.