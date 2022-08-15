«Уже и не скрывают!» — Киев и Лондон обсуждали уничтожение Крымского моста
Украина и Британия в июне в ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО) обсудили план уничтожения Крымского моста. Соответствующее заявление сделал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, сообщает 15 августа РИА Новости.
Украинский политик уточнил, что в переговорах принимал участие глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. Вместе с тем на фотографии, предоставленной украинским депутатом в качестве подтверждения того, что переговоры состоялись, был запечатлён также глава британского правительства Борис Джонсон.
Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предостерегли Киев и Лондон от подобных намерений ввиду того, что можно вполне нарваться на ответ. Иные указали на то, что украинская сторона уже даже не скрывает намерение Лондона совершить террористический акт. Были и те, кто отметил, что Украина умеет только разрушать, нет чтобы построить что-нибудь. Некоторые также сошлись на том, что свои действия украинская сторона согласовывает с англосаксами.
«Великобритания самоуничтожиться захотела?» — с сарказмом отреагировала Morena M.
«За что Гончаренко так Британию не любит?» — недоумевает Михаил.
«И что они мосту могут сделать? А вот в ответ надо по Киеву ударить жестко. Больше не захотят тогда», — призвал Jck.
«В том-то и дело, что если наши ударят по Киеву, всем будет плевать. Ну поплачут на камеру… А как ко Львову подходить начнут, американцы увидят террористов на Украине, ввяжутся в военные действия, потом скажут, что всех победили. От Украины останется выжженная земля, а восстанавливать это всё придётся русским», — ответил ему (Jck) Алексей.
«Чем быстрее ударят, тем быстрее закончится спецоперация, — на Банковой будет ещё один проспект», — с сарказмом добавил Dmitri K.
«То есть он признал, что британцы планируют террористический акт?» — задался вопросом Александр Н.
«Украина давно превратилась в террористов», — комментирует слова украинского политика Alexey.
«В Лондоне тоже есть мосты!» — намекнул Владимир.
«Интересно, а сама Украина без обсуждений с западными партнерами и всего прочего что-то может?» — поинтересовался Andrey_brn.
«Итак ясно, что все действия [Киева] и все удары полученным оружием регламентируются англосаксами», — пишет Эд О.
«Надо было сразу и планы обсудить, как по-быстрому сбежать успеть из Киева», — иронизирует один из участников обсуждения.
«Уже ничего не скрывают…» — отреагировала Лариса.
«Тауэрский мост как там себя чувствует?» — с сарказмом поинтересовалась Tasha.
«Сволочи, хоть бы что-то построили! Ума только на разрушение хватает», — возмутилась Евгения П.
«Зависть — плохой путеводитель. Они говорили, что мы этот мост никогда не построим, теперь он им глаза мозолит», — подытожил NetCka.