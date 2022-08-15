Власти Киева предупредили горожан о том, что предстоящей зимой в городе могут наблюдаться перебои с электричеством и проблемы с отоплением. В частности, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

Сообщается, что Кличко призвал горожан позаботиться о себе заранее и подготовить тёплую одежду и одеяла.

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На это заявление Кличко бурно отреагировали пользователи соцсетей. Например, подписчики новостного телеграм-канала призвали украинские власти позаботиться уже, наконец, не только о себе, но и жителях страны. Многие подписчики сделали вывод, что властям Украины плевать на своих жителей.

«Украинские власти натворили делов, а теперь такие: «Одевайтесь теплее!» — комментирует пользователь с ником А.

«На Украине, в Киеве в частности, перебои с адекватными политиками и хозяйственниками, а также совестью и памятью. А так полный порядок!» — иронизирует Константин Д.

«Зима близко…» — напоминает Елена С.

«Какие заботливые! А могли бы всем правительством просто не допустить этой ситуации», — пишет Т. С.

«Хотели в Европу — получите», — рассуждает Андрей П.

spoilt.exile Майдан 2014 года. Киев

«Весело Кличко «помайданил», вот жизнь у украинцев теперь счастливая какая…» — отметил Александр М.

«Продам дрова», — оставил саркастический комментарий Piter S.

«Скоро на Украине в городах начнётся голод, если в городах не выплачивать зарплаты, то населению долго не протянуть! А если учесть инфляцию и, как следствие, повышение цен, то Украина обречена. Зеленский довёл страну до такого!» — рассуждает Николай К. «Зеленский — военный преступник! Он полностью дискредитировал себя! Обострил конфликт в Донбассе!» — добавил он.

Некоторые пользователи припомнили украинцам их речовку «Кто не скачет, тот москаль».

«Пусть зимой поскачут — согреются», — иронизирует Игорь Ф.

«Пусть скачут, вырабатывают тепло… Практика у них хорошая…» — добавляет Natasha.

«А себе Кличко приготовил кальсоны с начёсом? Или он свалит в тёплые места?» — подытожила обсуждение Татьяна.