Более 40 стран призвали Российскую Федерацию вывести вооруженные силы с территории Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление подписали представители стран-членов Европейского союза, а также Австралии, Турции, Канады, Новой Зеландии, США, Японии, Великобритании, Южной Кореи, Молдавии и других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

От России потребовали вывести вооруженные силы и «весь неуполномоченный персонал» для того, чтобы оператор атомной электростанции мог исполнять свои обязанности. Также представители указанных стран осудили «попытки России распространять фальсификации» о событиях на Украине.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многих участников обсуждения данный призыв возмутил, так как лучше бы указанные страны призвали Киев не обстреливать Запорожскую АЭС. Иные указали на то, что если Запорожская АЭС гипотетически окажется под контролем Киева, это может привести к катастрофе.

«А, ну раз они призывают, сворачиваемся!» — иронизирует Yulia.

«Надеюсь, жестов доброй воли не будет! Призывают пусть Зеленского!» — отметил Diah174.

«А перестать обстреливать АЭС Украину не призвали?» — поинтересовался «ВВП».

«Там войска для защиты. А из Энергодара в целом уйти не требуют? Странные они», — отметил Eweresty.

«Раз они озабочены, то уже пора вернуть в родное лоно Запорожье, Днепропетровск, Николаев, Одессу и Кировоград со Львовом! Львов был, есть и будет русским городом!» — пишет Игорь.

«Законсервировать АЭС, отрубив Украину от электричества, и посмотреть, что они тогда выть начнут», — предложил «Слоненок Дамби».

«Пусть эти 40 государств для начала приедут на АЭС и в Донбасс», — призвала Елена.

«Вот мрази! Нет чтобы призвать не обстреливать её. Шавки американские», — не выдержал М. О.

«Не думаю, что это хорошее решение, — передать террористам объект повышенной опасности. Думаю, нужно отнять у украинцев всё, что может представлять повышенную опасность. Спички детям не игрушка», — комментирует новость Otto.

«Чтобы обеспечить безопасность АЭС, надо Украине перестать обстреливать эту самую АЭС», — пишет Den А.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«А эти 40 государств не хотят попросить Украину не бомбить ЗАЭС?» — недоумевает Ольга.

«Ну уж нет!» — отреагировала Людмила.

«Значит, все эти 40 стран поддерживают обстрел ВСУ по АЭС, так как опасные обстрелы — это и есть давление и шантаж со стороны Украины, чтоб им освободили АЭС. Не так ли?» — задался вопросом Михаил.

«Чтобы украинцы взорвали АЭС и устроили ядерную катастрофу?» — не понимает Анна К.

«Более 40 государств должны были призвать Украину соблюдать Минские соглашения, чтоб потом не призывать Россию вывести войска!» — отметил Дмитрий.

«Они Чернобыль забыли? Всё же на Европу потянется. Сумасшедшие люди!» — не выдержала Ирина Z.

«Да вы что?! Потом любой гадости можно ожидать!.. Они же на Россию всё свалят!» — написал 17 169.

«А Россия не хочет порекомендовать США вывести все базы НАТО из Европы? Настоятельно так порекомендовать», — задалась вопросом Елена.

«Хм… Скоро выведут… В Запорожье, в Днепропетровск, в Одессу, в Киев…» — с сарказмом добавил Виктор К.

«Кому-то могут отключить свет. И кто-то этого очень не хочет», — отреагировал Станислав С.

«Если чисто гипотетически РФ выведет воинские подразделения с территории АЭС, то ожидаема судьба Бучи с провокациями и горами трупов мирных жителей. Уже проходили. Киевской власти веры нет…» — пишет Андрей В.

«Никакой опасности нет от присутствия там российских вооруженных сил, опасность состоит в целенаправленных бомбежках и артобстрелах АЭС… Так, может, потребуете у Зеленского перестать бомбить опасный ядерный объект?..» — предложила Марина С.

«Ага! Отдайте обезьяне гранату!» — подытожил Виталий Д.