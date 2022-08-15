Если бы существовал приз за самый цитируемый комментарий о международных отношениях в 2022 году, среди номинантов на его получение вполне мог бы оказаться министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В июне, отвечая на форуме по безопасности в Словакии на критику нейтральной позиции его страны по конфликту на Украине, Джайшанкар отметил, что «Европа должна перестать думать, что проблемы Европы — это проблемы мира, но проблемы мира — это не проблемы Европы», пишут Сушанта Маллик и Бриджит Гранвиль в статье, вышедшей 15 августа в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Как и большинство крупных кризисов, вооруженный конфликт проливает яркий свет на нынешнюю эпоху, и реакция Индии на него особенно показательна. Внешняя политика Нью-Дели не просто демонстрирует, как конфликт усилил тенденции деглобализации. Она также подчеркивает парадокс, присущий всё большему стремлению страны к «стратегической автономии» по мере того, как мир распадается на соперничающие центры силы: Соединенные Штаты и их система альянсов против Китая и его «главного сателлита», России. Суть этого парадокса заключается в том, что стремление Индии к самообеспечению — дистанцирование от принципов «холодной войны 2.0» и получение выгоды от отношений с разными сторонами — влечет за собой многоаспектное международное взаимодействие.

Например, европейские политики, проводящие болезненный курс на сокращение импорта российских энергоносителей в свои страны, критикуют Индию за то, что она покупает больше российской нефти после того, как западные санкции снизили её цену примерно на треть по сравнению с ценой на мировом рынке. Закупки Индией российской нефти выросли до 1,1 млн баррелей в сутки к концу июля и теперь составляют более пятой части потребления индийской нефти по сравнению с 2% в прошлом году.

Стандартный официальный ответ Индии заключается в том, что, несмотря на обширные европейские санкции, ЕС по-прежнему закупает у России нефти больше, чем Индия. Покупки российской нефти со скидкой не только смягчают удар по себе как бедной стране — импортёру энергоресурсов, но и помогают предотвратить ещё большие экономические проблемы для Европы. Если бы у 4,3 млн баррелей сырой нефти, которые Россия продала на Запад в прошлом году (или 6 млн баррелей в сутки, включая нефтепродукты), не было альтернативных рынков, таких как Индия, мировая цена на нефть была бы еще выше.

Hervé Cozanet Нефтяной танкер

Признавая важность удержания российской нефти на рынке, «Большая семерка» разработала альтернативную стратегию санкций, которая может подвергнуть Индию очередному большому испытанию. План А Запада заключался в том, чтобы к концу 2022 года совместить частичное эмбарго на прямой импорт российской нефти с попыткой перекрыть экспорт российской нефти в третьи страны, используя западное (и особенно британское) доминирование на мировом рынке морского страхования.

План Б — это так называемый механизм «потолка цен». Он позволил бы России продолжать экспортировать нефть, но установил бы максимальную цену, достаточную только для покрытия затрат на её добычу, тем самым лишив российские власти какой-либо прибыли для финансирования своей специальной военной операции.

Когда схема ограничения цен была впервые официально обнародована на саммите G7 в июне, несколько лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, публично поставили под сомнение её жизнеспособность, особенно в отношении соблюдения сторонними покупателями российской нефти. Даже если Россия согласится на ограничение, кто получит доступ к её нефти со значительной скидкой и кто будет платить по полной рыночной цене? Россия, скорее всего, просто сократит добычу, надеясь компенсировать свои потери дальнейшим скачком цен на любой остаточный экспорт нефти, не подпадающий под страховую сеть Запада.

В любом случае ключевая роль будет за Индией. Несмотря на то, что непрозрачные продажи российской нефти Китаю будут продолжаться, Нью-Дели может рассчитывать на различные арбитражные возможности. Нью-Дели продолжит импортировать значительные объемы российской нефти по всё более низким ценам. И в случае, если такой импорт ослабит меры Запада по снижению российской нефтяной ренты, США вряд ли будут угрожать — а тем более вводить — вторичными санкциями в отношении Индии.

В конце концов, сменявшие друг друга администрации США — при президентах Дональде Трампе и Джо Байдене — воздерживались от использования своих законных полномочий в соответствии с действующим законодательством для введения вторичных санкций против Индии за то, что она продолжает покупать российское оружие. Причина этого ясна: более тесное партнерство с Индией в области безопасности стало жизненно важной частью американской политики в отношении Китая. Четырехсторонний диалог по безопасности — неформальная группировка сил безопасности, в которую входят США, Япония, Австралия и Индия, — стал краеугольным камнем стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе и не выдержит санкций США против одного из её членов.

The White House Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон

Конечно, американо-индийские отношения в области безопасности являются взаимными, учитывая реальную китайскую угрозу индийской территории вдоль гималайской линии фактического контроля, как показала смертоносная пограничная стычка в июне 2020 года. Но страх Индии перед Китаем также подразумевает стратегическое измерение её связей с Россией, выходящее далеко за рамки конъюнктурных закупок нефти и оружия. Индия заинтересована в том, чтобы держать Россию рядом и не позволять монолитной и отчужденной евразийской оси Россия — Китай нависать над Индийским субконтинентом.

Индия ловко играет в эту многогранную игру. В рамках оборонных закупок она приобрела передовые российские системы ПВО С-400 и согласилась продлить до 2031 года лицензионное местное производство российского оружия. Но Нью-Дели также увеличил закупки оружия у членов НАТО, особенно у Франции.

У Индии есть широкие возможности для проведения выгодного курса в условиях конфликта США и России. Москве срочно необходимо заменить промышленные ресурсы, которые она ранее импортировала с Запада. Такое положение вещей может открыть дополнительные возможности для индийского экспорта, который уже на треть выше, чем до пандемии, отчасти благодаря правительственной программе стимулирования производства «Самостоятельная Индия». Увеличение индийского экспорта фармацевтической продукции и автомобилей в Россию не обязательно связано с военной поддержкой, из-за которой США уже ввели санкции в отношении различных китайских производителей электроники.

Отношения Индии с Россией являются частью её тонкой и многогранной внешней политики. Такой подход означает, что 75-летие независимости Индии совпадет с достижением страной значительной и выгодной геополитической автономии.