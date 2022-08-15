Будет ли третья мировая война? Тему, подброшенную Генри Киссинджером в The Wall Street Journal и развитую независимым грузинским аналитиком Д. Г., активно обсудили в соцсетях Грузии.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1505 (Фрагмент)

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем, — процитировал грузинский аналитик американского политика и предупредил. — Всё страшное нас ожидает еще впереди!»

А далее с тревогой написал об угрозе, ожидающей Грузию в создавшейся реальности.

«Три мировых игрока включены в противостояние! Украина — лишь инструмент в этом противостоянии и грандиозная жертва! Умные люди понимают, какая огромная опасность стоит в том числе перед Грузией! А мы чуть ли не позволяем умопомраченным, охваченным идеологией слабым людишкам погубить эту удивительную страну!» — констатирует автор поста.

«А что вы думаете о возможных шагах Турции? В какую-то грязную игру играет Эрдоган, к тому же член НАТО. Как вы думаете, перерастет ли противостояние Китай — Тайвань в третью мировую войну? И какую позицию займет Турция?» — поинтересовалась Н. Г.

«Никакой третьей мировой войны не ожидается, но крупное региональное противостояние еще впереди: в Европе, на Тайване, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке… У Турции свои огромные угрозы: она не сможет сделать больше того, что делает региональный игрок. А Турция — лишь сильный региональный игрок. Угроза есть: в случае безмозглости правительства грузинского государства наше государство прекратит существование, и тогда четыре страны сделают то, о чем мечтают», — ответил Д. Г.

«К сожалению, горькая правда…» — заметил М. Т.

«Да, неправильные шаги приведут нас к полной катастрофе», — отреагировал Г. Х.

«Америка выиграет у России и у Китая вместе взятых, такие у нее, оказывается, артиллеристы-трансгендеры есть в армии», — иронично заметил Г. А.

army.mil Трансгендерные солдаты в армии США

«Это тренд! Прогресс и «светскость», но на поле боя… как сказать», — в тон ему ответил Д. Г.

«Китай вышел из договора о борьбе с наркотиками, а сейчас в США распространен новый наркотик, и они обвиняют Китай в его распространении», — сообщил Г. Б.

«Наркотики — это война хуже войны. И в Россию крупные партии поступают и сейчас», — добавил автор поста.

«Наша страна давно погибла. Десятилетия не может выйти из этой лужи. Ни один умник не думает, что Россия ни за что не уступит влияния на нас. Ни одну крупную страну мы не интересуем геополитически так, как Россию. Факт налицо… И пока в этом круговороте мы своего места не найдем, будем в таком состоянии, когда нам впаривают свою политику. Беда в том, что места мы так и не нашли», — продолжил обсуждение Б. Д.

«Грузия унижена благодаря значительной части грузинского народа, уже 30 лет поддерживающего этих ни на что не способных», — заметил Д. Г. о политиках, находящихся у власти в Грузии.

«Беды Грузии начались в 1991 году с государственного переворота… Огромную роль сыграла кремлевская империя и коммунистическая номенклатура. Правительство должно сменяться выборами, а не танками другой страны», — пояснил Г. П.

«Всё еще впереди, — вернулся к теме мировой войны пользователь Б. Г. Б. — Мировая «партия войны» давно готовила эту войну. Беда в том, что многие самодовольные политдегенераты и сегодня думают, что это российско-украинская война, и с криками «Слава Украине» засыпают и просыпаются каждый день».