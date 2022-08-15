В Югре, которая восемь дней, до 15 августа, лидировала в России по площади лесных пожаров в России, наконец-таки удалось преломить ситуацию. И настало время собирать угли. Огненные последствия для лесного фонда Югры специалисты называют катастрофическими. В телеграм-каналах и социальных сетях в происходящем люди обвиняют власти региона. Они, дескать, поздно зашевелились, занижают реальный масштаб трагедии, занимались больше имиджем, а не огненной стихией.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

С 20 июля 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе был введён режим повышенной противопожарной готовности. Федеральное агентство лесного хозяйства ситуацию с лесными пожарами в Югре назвало сложной уже на следующий день, 21 июля, когда в округе тушили 24 возгорания на площади 1106 га и был зафиксирован крупный пожар в природном заповеднике «Малая Сосьва». И уже тогда комиссия Рослесхоза рекомендовала департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО нарастить группировку огнеборцев. С 22 июля в регионе ввели режим ЧС, а 29 июля отменили «в связи со стабилизацией обстановки». В тот день в Югре, по данным Авиалесоохраны, бушевали уже 22 лесных пожара на площади 3754 га. Через четыре дня, 2 августа, губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит режим ЧС, и на территории округа горят уже 10,5 тыс. гектаров леса. Непростительную заминку местные СМИ связывают с открытием 1 августа молодёжного форума «Утро», который собрал около 545 участников из 53 регионов РФ и 14 стран мира и более 100 представителей средств массовой информации.

Далее площадь пожаров лишь росла, достигнув кульминации 12 августа, когда на 9:00 полыхало 140 тысяч гектаров лесов. В этот же день глава региона впервые вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с населением, пригласив представителей различных ведомств к разъяснению ситуации с лесными пожарами.

За это время у людей накопилась масса вопросов, требующих конкретного ответа.

Жители Югры с первых дней августа жаловались в социальных сетях на изнеможение от стоящего стеной смога. Тяжелее всего пришлось аллергикам, астматикам и людям с другими заболеваниями дыхательных путей. Бурые медведи стали выходить к огнеборцам и на трассы, спасаясь от огня и в поисках еды.

Дым от югорских пожаров добрался до Тюменской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей и Башкирии. В тюменском аэропорту Рощино задерживались десятки самолетов из-за непроглядного дыма, накрывшего регион.

(сс) Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре Лесные пожары в Югре

Более чем странные данные управления Роспотребнадзора по ХМАО вводили в ступор. К примеру, 10 августа в Тюмени выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в атмосферном воздухе из-за югорских лесных пожаров. Тем временем в эпицентре огненной стихии, при всеобщем задымлении городов ХМАО, местный Роспотребнадзор отрицал превышение ПДК продуктов горения в городах.

Звучат в сети и подозрения на отлакированную статистику. Поводом стала статья в газете «Коммерсант», где сообщается, что 10 августа Авиалесоохрана зафиксировала в Югре 82,2 тыс. га горящих лесов, однако Информсистема государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), которая использует данные со спутников, показала, что в регионе горят 318,4 тыс. га.

Меж тем, несмотря на критическую обстановку, первое открытое заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров Наталья Комарова провела 12 августа.

«Что бы я сейчас ни сказала, это не будет восприниматься достаточно обоснованным», — заявила губернатор ХМАО в прямом эфире.

Видимо, поэтому она так и не ответила на вопрос, почему регион горит третью неделю. Начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская сообщила, что о жаркой сухой погоде и пятом классе пожарной опасности её ведомство заявило вовремя. Заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалёв назвал причину возгораний — сухие грозы.

«ХМАО — это один из немногих регионов, где ранее более 80% всех лесных пожаров возникали от гроз. Мы знаем, что в других регионах 97% случаев возникновения пожаров — от человека. Но здесь нет человека и пресловутой брошенной бутылки», — отметил Ковалёв.

«Хочу сказать, что лесоохрана, согласно госзаданию, должна первой начинать оперативно работать над ликвидацией лесных пожаров. Задача первая — это предупредить лесной пожар. Вторая — оперативно обнаружить, третья — оперативно потушить, нарастив соответствующие силы», — пояснил начальник противопожарного ведомства.

Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре Борьба с лесными пожарами в Югре .

Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре Борьба с лесными пожарами в Югре

На первом этапе, по словам Ковалёва, в Югре «отработали неплохо». Подготовку к пожароопасному сезону в регионе Рослесхоз и МЧС оценили положительно.

«Второй момент — это оперативное обнаружение, то есть кратность авиапатрулирования на начальной стадии обнаружения соблюдена. По наращиванию сил и средств — здесь очень здорово помешала нам погода: порывы ветра, аномальная засуха. В этом году грозовая активность по западу и северу Югры была очень активна, в результате чего был большой всплеск лесных пожаров», — заявил Николай Ковалёв.

Заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» отметил, что обстановка с пожарами стабилизируется с 15 августа «точечными перебросками всех региональных и межрегиональных сил и средств пожаротушения».

Другой Ковалёв, Иван — старший лётчик-наблюдатель Советского филиала ФБУ «Авиалесоохрана» — в свою очередь посетовал на отсутствие дорог лесопожарного назначения. Ликвидировать огонь пришлось путём забрасывания людей с воздуха. И предложил позаимствовать советский опыт использования взрывчатых материалов для тушения мощной подстилки югорских лесов.

«Не всегда удаётся прокопать, залить её, а взрывчатые материалы на раз это делают. Это сокращало время. Сейчас мы лишены этого способа, но надеюсь, когда-нибудь его вернут», — поделился мнением эксперт.

По итогам открытого совещания глава Югры поручила до 10 сентября подготовить полный анализ того, насколько эффективно все службы отрабатывали с начала обнаружения пожара и дальнейшего его тушения. Комарова отметила, что это нужно для того, чтобы сделать выводы и проработать ошибки. Что касается запоздалого ввода ЧС, то, по её мнению, «и решения, и действия были выполнены по требованию времени и обстановки».

Правительство ХМАО Наталья Комарова

Решение губернатора об аналитических записках в социальных сетях восприняли в штыки.

«Может, восстановить «Лесоохрану»? Да, ну бред какой-то. Лучше ругать непричастных», — комментирует Аврора.

«Итак, людей нет. А давайте огнеборцев займём писаниной», — Evgen Kolycka.

Телеграм-канал «Акценты Севера» резюмировал: «Комарова улизнула. Федералы наплевали на сгоревшие леса Урала».

Канал «КЗТП» акцентировал внимание на загубленных пожарами флоре и фауне.

«Как итог — огромный удар по экосистеме, на восстановление которой потребуется минимум 75 лет, причём для хвойных лесов срок восстановления вдвое больше. Под угрозой и лишайниковые тундры, представляющие собой кормовую базу для оленеводства. Местные власти же в лице команды Натальи Комаровой пока сосредоточены на тушении полыхающих от ярости социальных сетей — виноватыми сделали внезапно украинских националистов, якобы раздувающих шумиху о пожарах, а вину за пожары Наталья Комарова повесила на погодные условия. Возможно, это связано с грядущей отставкой губернаторши, которой пророчат кресло ректора РАНХиГС», — пишет телеграм-канал «КЗТП».

И рекомендует югорским властям обратить внимание на опыт Якутии: например, попросить федералов расширить эксперимент по искусственному вызыванию дождей и на Югру.

«К текущему сезону Якутия подготовилась явно лучше, площадь пожаров по сравнению с предыдущим годом сократилась в 10 раз», — отмечает «КЗТП».

Закономерно появился вопрос о финансировании противопожарных мероприятий в Югре.

«На тушение было запланировано 237 миллионов на весь сезон, на авиамониторинг — 272,4 миллиона», — сообщил заместитель руководителя департамента недропользования Югры Егор Збродов Ura.ru

Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре Самолет-амфибия Бе-200ЧС набирает воду для тушения пожаров в ХМАО

Отмечается, что региональный резервный фонд был вскрыт, когда огнём уже были пройдены 130 тысяч гектаров леса.

«Пожары тушат порядка 1,6 тыс. человек, полсотни единиц спецтехники и два десятка воздушных судов. При этом данных сил недостаточно. Власти ХМАО направляют 180 млн рублей на аренду и обслуживание ещё нескольких самолётов. Ранее чиновники уже выписывали более 120 млн рублей из бюджета нефтяного региона на аренду вертолётов. Но почему это делается только сейчас? Почему нельзя было работать наперёд?» — недоумевает телеграм-канал «Ханты и манси».

Напомним, весной 2021 года Тюменскую область охватили небывалые по масштабу лесные пожары. Площадь, пройденная огнём по лесам и ландшафту, составила 190 тыс. га. Предварительный ущерб от пожаров составил 160 млн рублей. В прошлом году тюменские пожары наделали много шума в стране. По губернатору региона Александру Моору не «проехался» только ленивый. Его упрекнули в запоздалом решении прибегнуть к помощи межрегиональных группировок Авиалесоохраны, и нерасторопности при вводе режима ЧС. В Тюменской области на охрану лесов в 2022 году выделено 719 млн бюджетных рублей. Причём 508 млн из них — средства регионального бюджета.

В августовские дни 2022 года при такой же погоде, как и в Югре, тюменские леса не горели. Были сделаны соответствующие выводы и усвоены уроки?

«То, что лесное хозяйство жутко недофинансировано, — не секрет. Лесничих и пожарных не хватает, мониторинг слабый. За те гроши, что платят работникам лесхозов, можно работать только за идею или воруя. Зато Комаровой докладывают, что все хорошо, леса тушатся. Когда уже полыхало на всю страну в буквальном и переносном смысле, Комаровой пришлось лично ввязываться в оперативку и просить помощи по линии МЧС России», — рассказал Ura.ru на условиях анонимности источник в правительстве Югры.

«Знали бы вы в каких условиях спят пожарные. И чем их кормят. В плане, что спят на ветках и кормят дошираками, и то не всем хватает», — пишет в комментариях Ильшат Р.

«Нам бойцов не хватает, за такую зарплату далеко не каждый работать пойдёт», — вторит ему Роман Б.

Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре Борьба с лесными пожарами в Югре

В социальной сети «ВКонтакте» жители региона активно обсуждают тему намеренных поджогов лесного фонда. Ведь подозрительно горит вдалеке от населённых пунктов и предприятий топливно-энергетического комплекса.

«Да там по-любому кучу леса продали еще до пожаров», — предполагает Денис Г.

«Вот именно. Не для того они леса поджигали, чтобы тушить», — иронизирует пользователь Стрекоза.

«В советское время проводились мероприятия по охране и сохранению лесных массивов. Работали лесничества, мониторилось состояние деревьев, создавались противопожарные барьеры. Поэтому и не было таких площадей пожаров. И при СССР частники не торговали лесом. Национализировать продажу леса надо — и не будет лесных пожаров», — считает пользователь Дмитрий Н.

Критикам из соцсетей губернатор Югры ответила, что «с нами работают представители федеральных структур: МЧС, Авиалесоохраны, Рослесхоза, которые дадут экспертную оценку принимаемым мерам и текущей ситуации».

И как итог, жители ХМАО очень часто плохим словом поминают авторов Лесного кодекса.

«Горит лес — вспоминай Комарову. Такая вот русская примета существует с 2006 года, когда при активном участии Натальи Владимировны, которая в ту пору возглавляла профильный комитет в Госдуме РФ, был принят действующий Лесной кодекс. Принятие данного кодекса сопровождалось громкими скандалами, лесники и экологи уже тогда били тревогу и предрекали катастрофу. Основные претензии к кодексу заключаются в том, что он развалил действующую на тот момент советскую систему охраны лесов. В результате лес остался без хозяина, что привело к резкому росту пожаров, незаконных рубок и отводу под разные коттеджные посёлки», — напоминается в группе «Градсовет Сургут».

«Главные руководители разработки нового Лесного кодекса РФ понесли суровое наказание: Герман Греф, в то время глава Минэкономразвития РФ, отправлен на каторжные работы в Сбербанк председателем правления, Наталья Комарова, в то время глава профильного комитета Госдумы — в ссылку в Сибирь губернатором ХМАО», — подытожил автор дзен-канала forestforum.ru.