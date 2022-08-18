Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о том, что готовящаяся проверка доклада международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях военного права со стороны Вооружённых сил Украины говорит о том, что вскрывшиеся факты не устраивают Запад, поэтому «результат должен быть иным», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей.

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Если следовать логике западных стран, которые всеми силами пытаются создать из киевского неонацистского режима пушистого зайчика, то получается, что любые заявление президента Украины Владимира Зеленского и украинского военного командования следует воспринимать как истину в последней инстанции, несмотря даже на то, что они являются заинтересованной стороной.

Захарова отметила, что такое поведение — антинаучный подход. Тем не менее именно этими методами и пользуются на Западе при освещении ситуации на Украине. В связи с этим не сложно сделать вывод о том, что на самом деле западная система — это откровенная диктатура.

«Эту дырявую контору чуть не порвало от «ужасающей» правды о том, что ВСУ размещаются в стенах школ и детсадов. А террористические методы ведения войны и взятия гражданских в заложники они принципиально не замечают? Пусть лучше заткнутся и не беспокоят общественность больше своими соплями. Всё равно потом дают заднюю», — отметил Владимир М.

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Комментаторы отмечают, что каким-то образом руководство Amnesty International допустило, что от имени этой организации был представлен доклад, в котором была зафиксирована лишь малая часть преступлений украинских боевиков, но даже этого хватило, чтобы правозащитники получили по шапке от своего непосредственного хозяина.

«Amnesty International — ручная контора западных олигархов. И если они опубликовали доклад, а затем решили его пересмотреть, означает, что Белый дом таким образом решил послать сигнал Зеленскому и его компании, чтобы те себя вели аккуратнее и были более покладистыми», — поделилась своим мнением Татьяна П.

Часть людей полагает, что со стороны Запада вообще не стоит ждать правды, поэтому любые организации, функционирующие на деньги западных элит, от нормальных и свободных стран должны быть отгорожены высоким забором.

«А существуют ли ещё комиссии и адекватные люди на Западе, которые не зависят от агрессивных американских элит? Неужели только Россия может создать какую-то адекватную альтернативу всему этому беспределу?» — задаётся вопросом Инга Б.

«Запад и США — это тоталитарные режимы диктатур, где несогласных убивают, сажают в тюрьмы. Места — где нет свободы слова. Попробуй только отклонись от линии партии Вашингтона. Все должны подчиняться, иначе тебя сотрут с лица земли люди из элиты. Вот в таких условиях и родилась Amnesty International. Так чему тут удивляться? Такие конторы призваны только бороться с конкурентами США», — указывает Rurik V.

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Ряд пользователей указывает на то, что такие организации, как Amnesty International, — инструменты по оказанию давления на неугодные страны, а подобные доклады — лишь эксцессы, реакция на которые лишь подтверждает правило.

«Общественные организации такого назначения не должны финансироваться частными лицами. Тем более Соросом. Неужели ни до кого не доходит, что музыку заказывает тот, кто за неё платит?» — спрашивает Nadejda S.

Напомним, 15 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова написала в своём Telegram-канале о том, что готовящаяся проверка доклада международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях военного права со стороны Вооружённых сил Украины говорит о том, что вскрывшиеся факты не устраивают Запад, поэтому «результат должен быть иным».