Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что наступательные действия Вооружённых сил России в Харьковской области привели к полному освобождению населённого пункта Уды, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация

Такая новость не могла пройти мимо чуткого к ситуации на фронте интернет-пользователя. Суть заключается в том, что в последние месяцы весь фокус внимания в ситуации со специальной военной операции России сконцентрировался вокруг Донбасса. И это неспроста, потому что вслед за освобождением Луганской Народной Республики по логике от нацисткой нечисти должна была быть очищена земля Донецкой Народной Республики.

По этой причине большая часть сводок с фронта была посвящена донбасскому направлению СВО, но это не означало, что наступательные действия российской армии на других направлениях были свёрнуты. Наоборот, пока освободители вгрызаются в населённые пункты ДНР, занятые нацистами, российские военные прощупывают слабые точки противника на юге, а также на подступах к Харькову. Освобождение посёлка Уды — свидетельство того, что Вооружённые силы России развивают наступление и вскоре освободят всю территорию Харьковской области.

«Значит, будет Харьков свободен от нацистов!» — уверен Мартин С.

«Вот, что называется, вгрызаться в землю. Понятное дело, что посёлок на границе — это не весть что в рамках всей Украины, но такие маленькие победы потом оборачиваются сокрушительными ударами по основным скоплениям противника и дальнейшему продвижению вглубь вражеской обороны. Землю назад нацистам уже не вернут. Все украинцы будут свободны!» — пишет Ринат А.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса на 15.08.2022

Многие пользователи долго ждали уверенных действий российской армии на харьковском направлении и теперь очень рады, что всё-таки дождались.

«Когда в Харькове будет уже новая администрация? Пора! Харьковчане ждут, когда их освободят из-под власти фашистов!» — пишет Ева А.

Некоторые комментаторы не сомневаются, что вслед за освобождением Харькова будут очищены от нацистской скверны все территории Украины и украинский народ наконец-то обретёт свободу.

«Раз так долго бились за этот посёлок, значит, нацики очень не хотели его отдавать. Оно и понятно. Не только Донбасс, но и вся территория Украины должна быть денацифицирована, а Киев намерен локализовать все военные действия исключительно в ДНР и ЛНР. Не выйдет. Будет харьковское направление, будет николаевское, будет одесское и так далее по списку, вплоть до Львова», — указывает Сергей М.

«Россия идёт в сторону полного освобождения Украины от власти киевского неонацистского режима!» — указывает Алексей В.

Министерство обороны России Уничтоженные объекты ВСУ

Часть людей полагает, что вскоре освобождённых городов будет становиться только больше, потому что силы украинской армии на исходе, а со стороны России идёт постоянное усиление и без того закалённой в боях военной машины.

«С каждым днём ВСУ становится всё сложнее и сложнее удерживать свои позиции. И чем дальше, тем хуже будет положение киевского режима. Вскоре их оборона начнёт сыпаться, потому что невозможно гнать десятки тысяч необученных новобранцев на убой. Зеленский вообще, видимо, не понимает, что он делает. Ему ведь это всё вернётся», — убеждена Татьяна П.

Напомним, 14 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что наступательные действия Вооружённых сил России в Харьковской области привели к полному освобождению населённого пункта Уды.