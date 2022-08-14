Материал газеты The Washington Post, согласно которому страны восточного фланга НАТО попросили Соединённые Штаты Америки ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории, стал поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Главным ястребом восточноевропейской части Североатлантического альянса выступил глава министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, которому оказались чрезвычайно нужны американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, беспилотники Reaper, а также контрбатарейные радары. Ради чего? Всё просто! Эстонский министр обороны готовится сдерживать Россию.

Более того, в очередь за американским оружием выстроились не только прибалты, но и Польша, которая с нетерпением ждёт подарков от США в виде истребителей F-16, танков Abrams, ракетных комплексов Patriot и всё тех же РСЗО HIMARS. Необходимость в обладании таким вооружением у главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха возникла в связи с некими растущими угрозами.

«Запад в очередной раз сошёл с ума и хочет большой войны — третьей по счёту», — считает Михаил Д.

Такой расклад не внушает в комментаторов большого оптимизма. Наращивание военной силы на границе с Россией грозит всему миру третьей мировой войной.

«Ну вот, сами же добиваются глобальной войны. А потом прогнозируют угрозы со стороны России, чтобы ещё сильнее свой народ и свою военщину науськивать на нашу страну», — отметил Харитон К.

Часть людей полагает, что Западу не стоит ждать, что Россия будет спокойно взирать на то, как он увеличивает свой военный потенциал на границе. Такие действия неминуемо приведут к потенциальным приграничным инцидентам и, как следствие, к эскалации.

«И к чему это приведёт кроме нового витка эскалаций и войн в будущем? США и НАТО должны убираться прочь от наших границ!» — требует Татьяна П.

«Мы также будем наращивать оборону около своих границ, действовать будем зеркально», — пишет Донат В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что в ответ на агрессию Россия нацелит свои ракеты не только на скопления вражеского вооружения, которые располагаются вдоль российских границ, потому что первоочередными целями станут центры принятия решений.

«В таком случае наши «Цирконы» должны быть нацелены на страны НАТО, а также туда, где принимают решения о наращивании военной мощи у российских границ. Стесняться не надо, ответ должен быть моментальный и сокрушительный», — указывает Sergey B.

«Всем уже очевидно, что НАТО готовит масштабную агрессию против России. Уверен, при первой попытке напасть на Россию, несколько ядерных ударов по центрам принятия решений НАТО в Брюсселе и главным базам в Европе остудят пыл агрессоров», — написал пользователь «Котик Мегаватник».

Нашлись и те, кто сомневается, что Запад рискнёт вступить в открытое противостояние с Россией.

«Ну и что? Ну приедут они, расширятся, а дальше что? Неужели выдвинутся стройными колоннами, чтобы Россию — ядерную державу — захватить? Думаю, не рискнут, ведь это уже великий шухер будет. Мускулами бряцают, хотят показать, какие они крутые», — поделился своим мнением Серый Ж.

Напомним, 14 августа газета The Washington Post опубликовала материал, согласно которому страны восточного фланга НАТО попросили Соединённые Штаты Америки ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории.