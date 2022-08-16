Заявление президента Латвии Эгилса Левитса о том, что руководству страны необходимо пересмотреть уже выданные российским гражданам виды на жительство и визы, потому что это создаёт риски для безопасности и способствует двуязычию, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Левитс, родившийся в еврейско-латышской семье, мог бы стать примером для остальных прибалтийских стран, которые начали тонуть в ядовитой русофобии. Не только память о холокосте должна была бы говорить о нём, как о поборнике любого рода шовинизма, но и тот факт, что будущий президент Латвии в течение девяти лет занимал должность судьи в Европейском суде по правам человека.

Но, очевидно, специфическая школа специфических прав человека заставила Левитса, как только он добрался до кресла лидера латвийской республики, превратиться в типичного русофоба, избравшего целью своей ненависти конкретную нацию и конкретную страну.

«Бесятся от бессилия», — считает Любовь Р.

Многие пользователи отметили, что ненависть по отношению к русским, которая процветает в Прибалтике, — штука крайне опасная, но из-за размеров этих стран, а также в связи с их микроскопической геополитической и экономической значимостью, их влияние на Россию оказывается столь малым, что о его существовании люди узнают лишь из юмористических пабликов в соцсетях.

«Пытаются укусить Россию, а она такая большая, что этот маленький латвийский рот не влезает. Отчего и получается, что Латвия не кусает, а лишь щипает, вызывая в свою сторону раздражение», — пишет Марат П.

Тем не менее вызывает большие вопросы странная реакция мирового сообщества на проявления ненависти среди членов Евросоюза в отношении конкретной нации. Вернее беспокоит граждан то, что как таковой реакции от «цивилизованных стран» вообще не поступает.

«Нацизм в полном его проявлении. Ещё совсем недавно за подобное было бы мировое осуждение, потому что был прецедент с гитлеровской Германией, но когда нацисты взяли реванш в Европы, то за справедливостью обращаться уже не к кому», — отметила Ольга Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

«Латвия окончательно поехала крышей. По сути, что мы имеем? Откровенный неонацизм! Вообще, данный результат — это плодотворный результат работы США. Америка в страхе перед нами стала делать ставку на национальные силы, чтобы якобы противостоять коммунистам. По мнению чокнутых латышей, нынешняя Россия якобы является продолжением сталинизма. Это еще раз говорит, что политика Запада базируется на предпосылках и стереотипах. Вместо того чтобы разобраться в ситуации, Запад просто поставил на ключевые политические места в Прибалтике откровенных нацистов, и те теперь разжигают русофобию», — указывает Борис Г.

Часть людей полагает, что самым адекватным ответом на такие укусы со стороны Латвии могли бы стать санкции на поставки энергоресурсов в Прибалитку, которые Россия будет блюсти до тех пор, пока горячие головы по ту сторону баррикад не придут в адекватное состояние.

«Если наше правительство запретит продажу газа недружественным странам до весны следующего года, то эти микроскопические страны не будут себя так вести — станут смирные и покладистые. А если так и будем им давать всё, что они хотят, — продолжат вонять», — указывает Станислав Б.

Напомним, 14 августа на сайте президента Латвии было опубликовано заявление лидера республики Эгилса Левитса, который призвал руководство страны пересмотреть уже выданные российским гражданам виды на жительство и визы, потому что это создаёт риски для безопасности и способствует двуязычию.