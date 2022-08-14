Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что западным странам необходимо пересмотреть отношение к Российской Федерации и научиться с ней сотрудничать, потому что от униженной и разворованной России не осталось и следа — Запад состязается с сильной и мощной державой, которая готова выбить зубы тем, кто не хочет учиться с ней дружить, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 14 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Чеченский лидер подчеркнул, что Западу не удастся развалить нашу страну, тем более с помощью силы, потому что Россия — «государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закалённое и непрогибаемое».

Кадыров намекнул, что, вероятно, в глазах Запада Россия до сих пор представляется «горбачевским союзом республик» или «ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте», но таковой наша страна уже давно быть перестала, поэтому западным «партнёрам» необходимо искать новый способ взаимодействия с Россией, основанный на дружбе и сотрудничестве.

«Сами у себя на Западе развалитесь! Россия — сила! США и НАТО — преступники, которым скоро наступит конец!» — уверен Ульстар К.

Многие пользователи уверены, что противостояние России и Запада нашу державу лишь закаляет, а в США и Европе плодит бесконечные трещины, как в экономике, так и внутри общества.

«Кадыров ведь дело сказал! Потому что Россию никому не удастся развалить. Себе только хуже сделают. А вот дружить с нами — приятно и полезно. Пусть Запад задумается», — призывает Глеб Д.

«У России слишком сильная экономика, чтобы нас мог кто-то разломить! Если надо будет, то Россия даже сама по себе прекрасно выживать будет, будучи в изоляции, но даже этого западные страны добиться не смогли. Так что их план по разрушению России обречён на провал», — считает Екатерина И.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Некоторые комментаторы отметили, насколько жалкой оказалась судьба Евросоюза, власти которого полностью продали суверенитет за американскую чечевичную похлёбку.

«Больше всего Европа меня поражает — под дудку США свою собственную экономику угробили и обрекли свои народы на вечное рабство перед американским хозяином. Неужели это то, ради чего европейцы хотят жить и умирать? Ни чеченцам, ни русским, никому из многонационального народа Российской Федерации эту рабскую логику не понять», — отметила Алёна Б.

Часть людей полагает, что Запад может и не отказываться от своих прежних планов, но Россия тогда оставляет за собой право делать что угодно со своим врагом, поверженным в этом противостоянии.

«Думаю, что Западу не стоит отступать, а следует продолжать, словно баран, упираться рогом и пытаться развалить Россию, потому как в этом противостоянии выигрываем мы, а не они. Это России на руку. Так что пусть и дальше петлю себе на шее затягивают. Больше кислорода нам достанется», — написал Ахмед М.

«Верно! Мир разделился перед решающей битвой на силы зла и добра, на натовскую западную гнилую плесень и на борцов за свободу и суверенитет, которые объединяются под российским флагом!» — указывает Роман С.

Напомним, 14 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что западным странам необходимо пересмотреть отношение к Российской Федерации и научиться с ней сотрудничать, потому что от униженной и разворованной России не осталось и следа — Запад состязается с сильной и мощной державой, которая готова выбить зубы тем, кто не хочет учиться с ней дружить.