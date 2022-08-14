Кадыров Западу: учись дружить — зубы целы будут. Сеть: «Пусть задумается»
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что западным странам необходимо пересмотреть отношение к Российской Федерации и научиться с ней сотрудничать, потому что от униженной и разворованной России не осталось и следа — Запад состязается с сильной и мощной державой, которая готова выбить зубы тем, кто не хочет учиться с ней дружить, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 14 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Чеченский лидер подчеркнул, что Западу не удастся развалить нашу страну, тем более с помощью силы, потому что Россия — «государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закалённое и непрогибаемое».
Кадыров намекнул, что, вероятно, в глазах Запада Россия до сих пор представляется «горбачевским союзом республик» или «ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте», но таковой наша страна уже давно быть перестала, поэтому западным «партнёрам» необходимо искать новый способ взаимодействия с Россией, основанный на дружбе и сотрудничестве.
«Сами у себя на Западе развалитесь! Россия — сила! США и НАТО — преступники, которым скоро наступит конец!» — уверен Ульстар К.
Многие пользователи уверены, что противостояние России и Запада нашу державу лишь закаляет, а в США и Европе плодит бесконечные трещины, как в экономике, так и внутри общества.
«Кадыров ведь дело сказал! Потому что Россию никому не удастся развалить. Себе только хуже сделают. А вот дружить с нами — приятно и полезно. Пусть Запад задумается», — призывает Глеб Д.
«У России слишком сильная экономика, чтобы нас мог кто-то разломить! Если надо будет, то Россия даже сама по себе прекрасно выживать будет, будучи в изоляции, но даже этого западные страны добиться не смогли. Так что их план по разрушению России обречён на провал», — считает Екатерина И.
Некоторые комментаторы отметили, насколько жалкой оказалась судьба Евросоюза, власти которого полностью продали суверенитет за американскую чечевичную похлёбку.
«Больше всего Европа меня поражает — под дудку США свою собственную экономику угробили и обрекли свои народы на вечное рабство перед американским хозяином. Неужели это то, ради чего европейцы хотят жить и умирать? Ни чеченцам, ни русским, никому из многонационального народа Российской Федерации эту рабскую логику не понять», — отметила Алёна Б.
Часть людей полагает, что Запад может и не отказываться от своих прежних планов, но Россия тогда оставляет за собой право делать что угодно со своим врагом, поверженным в этом противостоянии.
«Думаю, что Западу не стоит отступать, а следует продолжать, словно баран, упираться рогом и пытаться развалить Россию, потому как в этом противостоянии выигрываем мы, а не они. Это России на руку. Так что пусть и дальше петлю себе на шее затягивают. Больше кислорода нам достанется», — написал Ахмед М.
«Верно! Мир разделился перед решающей битвой на силы зла и добра, на натовскую западную гнилую плесень и на борцов за свободу и суверенитет, которые объединяются под российским флагом!» — указывает Роман С.
Напомним, 14 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что западным странам необходимо пересмотреть отношение к Российской Федерации и научиться с ней сотрудничать, потому что от униженной и разворованной России не осталось и следа — Запад состязается с сильной и мощной державой, которая готова выбить зубы тем, кто не хочет учиться с ней дружить.