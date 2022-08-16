Несмотря на допуск нерезидентов из дружественных стран на долговой рынок, активность торгов на бирже останется пониженной, прогнозирует инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, о чем сообщает «Российская газета». На предстоящей неделе российский фондовый рынок продолжит ориентироваться на корпоративные и геополитические сигналы, сообщает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова на портале «Финам», и при прочих равных, по её словам, может остаться в рамках сформированных недавно диапазонов торгов. Приход нерезидентов из дружественных стран на рынок акций РФ, говорит она, пока откладывается, что само по себе стабилизирует настроения, но уже с понедельника, 15 августа, нерезидентов ждут на рынке облигаций, что может спровоцировать повышенную волатильность на долговых площадках. Торги суверенными еврооблигациями на Мосбирже были возобновлены с середины июля, а с 15 августа, как напоминало на этой неделе издание «Коммерсант», к ним допустят нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов, чьими конечными бенефициарами являются российские юридические или физические лица. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ, по данным Центробанка, во втором квартале снизилась до 49,6% — до минимального с начала 2019 года значения, когда показатель был на уровне 45,6%. В начале года нерезидентам принадлежали еврооблигации на сумму $19,96 млрд долларов, в апреле — 18,55 млрд долларов, а на начало июля показатель был на уровне 18,04 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

На минувшей неделе глава государства Владимир Путин своими Указами защитил российскую финансовую систему и стратегические предприятия страны от возможных спекуляций инвесторов из недружественных юрисдикций. В частности, 5 августа был издан и вступил в силу Указ Президента РФ № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», которым до конца этого года запрещаются сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран. В документе, как прямо указывается ряд стратегических компаний, так и говорится о том, что перечень компаний ТЭК и банков, сделки с долями которых будут запрещены, правительство должно подготовить в течение десяти дней. При этом если сделки всё-таки будут совершены в обход Указа, то они будут признаны недействительными. Предусмотрены и исключения: из-под действия Указа могут быть выведены сделки на основании спецразрешения президента. Срок действия ограничений, установленных Указом, может быть неоднократно продлен президентом страны.

Зарубежные инвесторы, как сказал в интервью URA. RU инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган, делятся на тех, кто может заработать на санкциях против России, и тех, кто не может. Для иностранцев, говорит он, это просто бизнес, а ценные бумаги российских компаний, в том числе стратегических, они рассматривают как инструмент заработка, поэтому могут их перепродавать кому угодно без оглядки на интересы самой России. Любая страна мира, отметил инвестбанкир, защищает особо важные для своей экономики предприятия от иностранного влияния, это могут быть добыча полезных ископаемых или другие отрасли, и когда на операции с такими ценными бумагами требуется получать разрешение, то это нормальная практика. До того, как стало известно о данном президентском Указе, Московская биржа планировала допустить нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам на фондовом рынке с 8 августа, пишет URA. RU, а после публикации Указа объявила, что они будут допущены только к срочному и долговому рынкам, при этом профессиональные участники торгов будут обязаны провести идентификацию своих клиентов и их контролирующих лиц. Таким образом, как говорит Коган, зарубежный инвестор должен будет объяснить, кому достанутся акции российских компаний, если он хочет из них выйти. Власти, по его словам, будут оценивать, возможны ли с покупателем проблемы, насколько он токсичен для РФ, ведь, кроме обычных инвесторов, которые просто хотят заработать, есть еще и так называемые «фонды-стервятники»: они покупают за бесценок долги проблемных стран и доли в крупных проектах, а потом начинают выжимать из них все соки с помощью своей армии юристов по всему миру — могут задержать груз, добиться ареста на счета или недвижимое имущество — этим не брезгуют в том числе и американские фонды.

Fitiss Здание Московской биржи

Ранее, комментируя введение Центробанком полугодового карантина для ценных бумаг, купленных у нерезидентов, Евгений Коган на портале Investing.com говорил, что, по новым правилам, «депозитарии и регистраторы не смогут проводить операции с бумагами, которые зачислены с иностранных депозитариев после 1 марта, то же самое касается бумаг, которые дружественные нерезиденты покупали у недружественных с 25 июня». Последнее особенно важно, подчеркивал инвестбанкир, ведь дружественные нерезиденты вскоре могут быть допущены на рынок, а значит, смогли бы продавать купленные после блокировки бумаги: теперь такая спекуляция невозможна, и учет таких активов будет вестись обособленно. Действия ЦБ, отмечал Коган, «отсылают нас к апрельской истории с возможностью арбитража российскими бумагами после указа президента о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж». Фактически решение ЦБ, по его мнению, ещё больше уменьшает риск падения российского рынка в период расконвертации. Напомним, что 8 августа Центробанк сообщил о том, что в последнее время регулятор выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. В этой связи Банк России обратил внимание инвесторов на риски, которые возникают у них при участии в предлагаемых брокерами сделках. Инвесторы, как сообщил регулятор, не смогут свободно распоряжаться приобретенными бумагами, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата. Регулятор предупредил брокеров о необходимости информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран при размещении подобного рода объявлений. Депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов президента России, предупредил регулятор, также рекомендуя в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам. Кроме того, для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки регулятор ввел дополнительные ограничения: депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Также в полугодовой «карантин» попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо. К тому же депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов. При этом Банк России уточнил, что данные ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года.

Антонова Дарья ИА REGNUM Центральный банк России

В этот же день — 8 августа Центробанк разместил информационное письмо об организации торгов для нерезидентов, в котором, напоминая о том, что с 8 августа компаниями Группы Московская Биржа осуществляется допуск к организованным торгам лиц, не являющихся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и не находящихся под контролем указанных иностранных лиц, а также лиц, отвечающих требованиям пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», также дополнительно обратил внимание на то, что при допуске лиц к участию в организованных торгах, принятии заявок на совершение сделок, совершении самих сделок должны соблюдаться требования указов президента Российской Федерации, принятых в рамках реализации временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации. Речь идет об ответственности участников торгов за предоставление организатору торговли недостоверной информации о принадлежности участников торгов к обозначенным категориям иностранных лиц. Как сообщили «Известия», финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал «решение Банка России сделать брокеров и управляющие компании ответственными за достоверную идентификацию нерезидентов при допуске к биржевым торгам» — правильным. По мнению аналитика, в долгосрочной перспективе это сможет повысить ликвидность на российском рынке и сделать финансовую систему более стабильной.

Напомним также, что 8 августа был опубликован Указ Президента № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями». Как сообщил «Интерфакс», данный Указ устранил коллизию, возникшую между указом главы государства, ранее фактически отменившим обязательную репатриацию, и требованиями закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Одновременно с этим, пишет издание, в законе о валютном регулировании продолжает действовать ряд ограничений. В связи с этим новым указом устанавливается, что до внесения соответствующих поправок в закон о валютном контроле при реализации указа, отменившего репатриацию, для физлиц-резидентов не будет применяться ограничение в 5 тысяч долларов в день по сумме переводов в иностранной валюте. Помимо этого, сообщает издание, Указ устанавливает, что при осуществлении внешнеторговой деятельности и при предоставлении и возврате займов российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями не применяются требования закона о расчетах через банковские счета в уполномоченных банках, а также через переводы электронных денежных средств. Кроме того, в этих случаях не применяются требования о зачислении валюты, полученной от нерезидентов по внешнеторговым договорам и договорам займа, на банковские счета в уполномоченных банках. Также, как пишет «Интерфакс», Указ устанавливает, что при осуществлении ВЭД и при предоставлении или возврате займов юрлица и ИП могут осуществлять зачет своих требований к нерезидентам и обязательств перед ними или замену обязательств нерезидентов новыми обязательствами (если это не противоречит другим указам президента и не касается случаев, определенных правительством по согласованию с ЦБ). Ранее, напомнило издание, были приняты поправки к закону о валютном контроле — они вступят в силу с середины октября, — которые дали российским экспортерам возможность осуществлять внешнеторговые операции без прямой оплаты по импорту: так, резидентам разрешили не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли при проведении зачета встречных требований по обязательствам между ними и нерезидентами по внешнеторговым договорам или при замене обязательства нерезидента перед резидентом новым обязательством. Позже, также напомнил «Интерфакс», Минфин разработал постановление, которое должно вступить в силу с 1 января 2023 года, где определен перечень случаев, когда резидент вправе не зачислять на свои счета в уполномоченных банках выручку при проведении зачета встречных требований.

Между тем на следующий день после выхода данного Указа Президента РИА Новости опубликовало пояснение Банка России, в котором регулятор разъяснил, что приостановка валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа.

В Центробанке подчеркнули, что введение таких мер направлено на дестимулирование бизнеса держать денежные средства в банках в «токсичных» валютах и накапливать на счетах валютные остатки. Собственно, банки уже дестимулируют накопления в «недружественной» валюте, а Указ, как отметил регулятор, лишь создает дополнительные стимулы для этого.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Представьте себе, говорит в интервью URA. RU Евгений Коган, что вы как компания продаете за рубеж товар, за который с вами расплатились переводом в долларах, и они зачислены на счет в российском банке. Если этот банк попадет под санкции, отмечает инвестбанкир, то ваши деньги могут быть заморожены, а вы, скорее всего, пойдете предъявлять претензии банку. Поэтому вас и предупреждают о таком риске, подчеркивает он, возможно, после такого предупреждения вы договоритесь с контрагентами о платежах в юанях или примете другие меры. Или, если вы как предприниматель (ИП) решите оставить свои счета в долларах и евро, то российский банк за них отвечать в случае санкций и заморозки больше не будет.

Что касается временного порядка исполнения обязательств, предусмотренного Указом № 529, то есть разрешения российским компаниям расплатиться по еврооблигациям в рублях на специальные счета типа «Д» и возможности конвертации нерезидентами поступивших на счет «Д» рублей в иностранную валюту с дальнейшим её переводом за рубеж без разрешения правительственной комиссии, то, по словам Когана, это сделано для того, чтобы попавшие под санкции российские компании могли с держателями еврооблигаций рассчитаться рублями, а не долларами, евро и другими недружественными валютами. Это лучше, заключил инвестбанкир, чем отсутствие платежей по евробондам вообще.