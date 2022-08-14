Варшава начала разрабатывать концепцию, в соответствии с которой граждане Российской Федерации не смогли бы получать шенгенские визы. Об этом 14 августа сообщает Польское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Петр Вавжик отметил, что польская сторона недовольна тем, что Европейский союз не продемонстрировал единства относительно антироссийских визовых мер: Париж, Берлин и Амстердам выступили против отмены шенгенских виз. Таким образом, Варшава «работает над новым решением», так как преодолеть сопротивление указанных стран «по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима» для граждан Российской Федерации не удается.

Дипломат добавил, что с польской стороной проявили единство Прибалтика, Словакия, а также Чехия. Польша же, в свою очередь, давно приостановила выдачу российским гражданам туристических виз.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие из участников обсуждения указали на то, что и не стремились посетить вражеские по отношению к России страны ЕС. Иные отметили, что действия польской стороны — это очередная попытка «насолить» России.

«А кому-то есть дело? Ну хочется кому-то к врагам — пусть они и маются с визами… Прям свет клином на Европе сошелся», — написала Tatyana.

«Дело принципа: нарушение всех гуманитарных прав человека — против этого нужно выступать и бороться, а уж ехать к ним или нет — личное дело каждого», — ответила ей (Tatyana) Galina L.

«Бороться за визы? Или бороться против дискриминации? Это совсем разные вопросы. Краник надо прикрутить — и газовый, и нефтяной, — поговорить с белорусами — продовольственный тоже. И вытягивать наших на родину поднимать страну, а не думать, что все наладится само собой», — ответила ей (Galina L.) Tatyana.

«Никогда не имел тяги съездить в этот русофобский гадюшник», — добавил Андрей Т.

«Усе пропало, шеф!» — иронизирует А. К., приводя цитату из фильма «Бриллиантовая рука».

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Шеф, все пропало!

«Ужас… ужас… как теперь жить?» — смеется grey Pard.

«Они свои визы могут запихнуть в одно место. У меня нет желания смотреть на вонючих, замерзающих европейцев. Ближе к зиме посмотрим», — написал Just maw_maw.

«Не совсем понятно, а кого наказывают-то?» — в недоумении Галина.

«Все русские хотят съездить в Польшу. Срочно… Что они о себе возомнили?..» — не понимает Светлана.

«Если наших с осени не будет в Польше и в Европе, то можно и не отапливать их вовсе», — иронизирует Natitati.

«Поляков с прибалтами и финнами к нам тоже не пускать. Они там грязные, немытые будут, ещё чуму какую-нибудь приволокут…» — с сарказмом добавила Galina S.

«Откликнитесь! Кто хочет поехать в Варшаву. Доплачу», — шутит Андрей В.

«Зачем нам эта Европа? Нас и дома неплохо кормят. С другой стороны, зачем нашим войскам шенгенские визы?» — иронизирует Alex.

«Польша как с цепи сорвалась. Гиена как есть», — отреагировала Марина.

«Надо ездить в дружественные страны», — призвала Irina.

«Поляки — молодцы, вспомнили, что территория Восточной Европы принадлежит СССР, и готовят концепцию безвизового пребывания на территории страны победителя…» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Когда уже все испробовали, и остались последние варианты как-то насолить!» — прокомментировала действия Польши Irina.

«Ну как же без Польши? Это же гиены!» — подытожил Юрий М.

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