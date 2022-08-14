В Латвии разрабатывают закон, в соответствии с которым планируется ограничить применение русского языка на рабочем месте, а также в общественных местах. Об этом 14 августа в интервью агентству Delfi сообщил латвийский министр юстиции Янис Борданс.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Министр призвал запретить использование языка, не являющегося языком Евросоюза. Борданс отметил, что указанный закон может быть создан на основании результатов состоявшегося в 2012 году референдума о втором государственном языке. Политик также предположил, что русский язык исключат в том числе из телефонных и банковских сообщений.

Борданс добавил, что на текущий момент жители республики в повседневном общении, местах оказания услуг, а также на рабочем месте говорят как на русском, так и на латышском языках, чего, по мнению политика, «не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе».

«Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — уверен политик.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения оказались, мягко говоря, не в восторге от новости о разработке данного закона, в особенности учитывая то, что в Латвии проживают немало русскоязычных. Также у многих возникла аналогия с Украиной, которая также запретила русский язык. Были и те, кто вежливо напомнил, что русский язык является одним из языков международного общения.

«Как усердно деньги отрабатывают. Ничего не боятся!» — написал Tove Jansson.

«Латыши захотели в украинцев поиграть?..» — задумалась Yulia_S.

«Каждый день люди стремятся к денацификации!» — с сарказмом отреагировала Татьяна Р.

«Статус русского языка был закреплён в ООН, где русский является одним из шести официальных международных языков. Может, прибалтийских тигров из ООН пора?» — задался вопросом Дмитрий П.

«А вот почему в маленьком, развитом и благополучном Сингапуре четыре национальных языка и это никому не мешает, а в захолустной и заплесневелой Латвии хотят только один, и тот вымирающий?» — недоумевает Елена.

«Украина с того же начинала…» — напомнила Дарья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

«Я не понимаю, кому какое дело, кто на каком языке говорит? Люди понимают друг друга и, самое главное, платят налоги», — в недоумении eldmitrio.

«Новая Украина?» — задалась вопросом Зоя.

«Не удивлюсь, если следующей законодательной инициативой будет арест и заключение под стражу всех, имеющих русские имя и фамилию, думающих на русском языке и выглядящих как русские. Похоже, они уже не знают, как вызвать СВО (Специальную военную операцию — О. П.) на свои дурные головы», — добавил Андрей.

«Английский язык тоже запретить: ни Англия, ни Америка не являются частями Евросоюза», — призвал Алексей.

«Интересно, как это у них получится? В Латвии русскоязычных — 42%, много смешанных браков…» — заметила Ольга Ш.

«Страна-гестапо Латвия пробивает очередное дно», — отреагировал Vlad.

«Этакими темпами скоро русскоговорящим будут нашивать звезду на одежду. Не удивлюсь — так уже было с евреями», — отметил еще один участник обсуждения.

«Бедные люди в Латвии! У меня к ним только один вопрос: как вы допустили, что у вас абсолютные идиоты во власти? Я ни в одной стране, за исключением прибалтийских стран, не видела таких идиотских решений. Сами страны очень бедные. Особенно Латвия. Там из центра сверни в жилой квартал с домами — обнять и плакать… Эстония тоже. Мы их в семье называли «чёрные дыры», когда транзитом проезжали раньше», — подытожила El G.

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