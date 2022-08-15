Глава национальной группы по засухе Харви Брэдшоу объявил, что в восьми частях Англии наблюдается засуха. Он также предупредил, что засуха продлится и в следующем году. Для решения проблемы он предлагает населению ответственнее относиться к использованию воды. Одной из причин засухи эксперты называют аномально жаркое лето и для восполнения запасов воды стране понадобится аномально дождливая осень.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сейчас у нас достаточно воды для того, чтобы ей пользовалось население, но к нам приближаются еще более сухие условия, и нужно предпринимать более серьезные действия, чтобы сохранять воду, и мы сейчас этим занимаемся. К этим засухам привел исключительный набор условий, и мы все несем какую-то ответственность за это, но все же по большей части виноваты водопроводные компании. Мы ожидаем, что эти водные компании разберутся с утечками и установят больше труб в водопроводной сети», — заявил Брэдшоу.

Ряд пользователей считает, что главной причиной для засухи является то, что водопроводные компании находятся в собственности у частных лиц, хотя должны быть в собственности государства. В целом британское стремление приватизировать то, что должно быть общедоступно, и приводит к тому, что огромная часть населения страдает и пытается выживать.

«Рекордные показатели приватизированного водопроводного хозяйства: за 30 лет не было создано ни одного нового водохранилища, каждый день впустую тратятся около 3,2 млрд литров воды, за два дня в Темзу сливают около 2 млрд литров сточных вод, при этом акционерам выплатили 72 млрд фунтов в дивидендах, а счета за воду увеличились на 40 процентов. Нужно национализировать!» — прокомментировал @BeckettUnite.

Часть комментаторов отметила, что с таким объемом проблем частные компании решат их совсем не скоро, поэтому лучший вариант сейчас — каждому ответственнее подходить к использованию воды.

«Это за ночь не исправить. Жаркая и сухая погода приводит к тому, что земля высыхает и это приводит к еще большим проблемам. Так что нам нужно пересмотреть свое отношение к использованию воды на данный момент», — написал @lynn3hives.

Крыжицкий Константин Яковлевич. У колодца. 1890

В комментариях отметили, что недостаток воды в стране, которая окружена водой и в которой постоянно льют дожди, это проблема, которую никто не ожидал, но некомпетентное британское правительство справилось даже с ее созданием.

«Год за годом у нас не хватает воды. В Великобритании полно воды, она окружена водой. Пора бы водопроводным компаниям разобраться со своими делами. У них одна задача — поставлять воду», — прокомментировал @finance55uk.

«Да, мы, должно быть, думаем сейчас, каким образом наша дождливая страна с кучей рек не справляется с тем, чтобы сохранить достаточно воды в запасе, и как частные водопроводные компании умудряются избавляться от того, что у нас есть, через утечки», — отметил @ptrichardsonuk.

Некоторые пользователи считают, что национализировать водопроводные компании не нужно, потому что запасы воды без проблем пополняются с осени по весну, когда в стране льют дожди, а правительство должно заниматься и тратить деньги на решение других проблем.

«Засухи очень редко случаются в Великобритании, и вообще, Великобритания полагается на дождь для пополнения запасов. И если правительство будет тратить деньги на то, чтобы где-то хранить воду, то оно их будет тратить на ветер, потому что воды предостаточно, а эти деньги можно было бы потратить на другие вещи. И тем более, водопроводным компаниям сказали починить все протечки», — отметил @56independent.

Некоторые пользователи рассказали в комментариях, что воды действительно не хватает, но не из-за засухи, а из-за халатности водопроводных компаний, которые не следят за состоянием труб.

«Я сейчас сижу без воды, я без нее уже 7 часов сижу. А все из-за протечки труб. Я пытаюсь экономить воду, но я хочу, чтобы водопроводные компании признали, что они несут ответственность. Мы не можем сами выбрать другую компанию», — рассказала @donnalancashire.