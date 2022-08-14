Бывшего украинского президента Петра Порошенко видели в аэропорту Варшавы с бутылкой вина в руке. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на фото- и видеоматериалы из социальных сетей.

Геррит ван Хонтхорст. Скрипач с бокалом вина (фрагмент). 1624

На видео видно, как похожий на Порошенко мужчина идёт по зданию аэропорта, держа в руке бутылку игристого вина. Также он был запечатлен на фотографии стоящим в очереди в том же аэропорту.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Шампанское по утрам… На аристократа он не похож», — иронизирует Vladimir.

«Можно просто «патриотично» пить шампанское в Польше, пока его ровесников на родине гонят на убой на мобилизацию…» — отметил Алексей.

«Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным. А вы, Мыколы, (Николаи, — имеются ввиду рядовые украинские граждане. — О. П.) готовьтесь к земле», — с сарказмом добавил Владимир Ч.

«Бутылку перемоги (победы. — О. П.) несёт», — с юмором пишет Artyom I.

«Это коктейль Молотова. Он на передовую спешит», — смеется Aleks.

«И это человек, за которого Украина голосовала!..» — отреагировал Aleks Мю

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Удрал всё-таки, значит, у Зеленского плохи дела», — отметила Ольга Т.

«Наверное, что-то знает о своей судьбе, и, видимо, она незавидная, поэтому лучше жить в параллельной вселенной с помощью алкоголя», — предположила Татьяна К.

«Просто заблудился. Кто-нибудь покажите ему дорогу в Авдеевку», — с сарказмом написала Наталья Д.

«Переживает, видать, за что-то. Но явно не за народ Украины», — прокомментировал Ramon P.

«Вообще, странно, что в аэропорту Варшавы вот так можно ходить с бутылкой. У нас на улице-то нельзя так ходить, быстренько тебя оформят… Ну и да — бывший президент всё-таки. Позорище…» — отреагировала Veronika S.

«Ну не с шахматами ему ходить!» — добавил Игорь.

«Чего это вы к нему пристали? Он оказался умнее и хитрее Зеленского. Хотя бы не доводил Украину до цугундера. Хотя тоже дрянь порядочная», — комментирует новость Grumpy Cat.

«Гетман на гастролях», — шутит Екатерина I.

«Ну пьянствует человек — да оно и страной так же рулило», — отметил П. Н. К.

«Дела и должность сдал, можно и отдохнуть. Тем более преемник толковый, — доделывает начатое. Грех не выпить», — иронизирует Виталий.

«Убийца детей Донбасса…» — написала Татьяна.

«Сколько наблюдаю… Он всегда в печали, видно совесть грызет… Никогда не убежишь от своих преступлений. Психическое здоровье — расплата за грехи…» — отметил один из участников обсуждения.

«Натворил дел… гуляет теперь! Хотя да, преемник у тебя более чем «достойный», дальше тебя пошёл в подлости своей. В историю войдёт как Иуда украинской земли», — пишет Маргарита Б.

«Сначала алкоголик, потом наркоман. Не заслуживает народ таких правителей», — отреагировала Ольга К.

«Очередная пиар-компания закончилась, можно и отдохнуть. Чай устал на броневиках фоткаться», — добавила Елена.

«А что ему? Денег валом — гуляет… Совести нет, сострадания к своей родине нет, вообще ничего человечного нет в этом существе», — не выдержала Любовь.

«Пропивает Украину, а что — все как и планировал», — прокомментировал Алексей.

«Чувствует, что за ним уже идут. Камеру ему уже приготовили. Тут на наивысшую меру тянет. Сколько этот упырь украинской кровушки-то попил», — отреагировал Иван Б.

«Затяжная командировка затянулась на неопределённый срок. Всё ради благополучия Украины, конечно», — с сарказмом подытожил Андрей.