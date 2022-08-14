В украинском городе Александрия (районный центр Кировоградской области) демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает украинское издание Страна. ua.

Максим Горький

Новость обсудили в месесенджере Telegram.

«Мутанты совсем с ума сошли, ведь у них фактически нет другой культуры, кого они вместо Горького поставят, — Бандеру?» — недоумевает vaddy.

«Только полная денацификация!» — призвал Сергей Г.

«Очередная ПЕРЕМОГА (победа. — О. П.)», — добавил Dmitry.

«Да почему же «хрущёвки» не уничтожаются? Почему железная дорога, асфальт семидесятых не снимают, это же всё «подлые коммунисты» построили? Уничтожьте всё советские авто, жильё, ж/д, больницы — всё, так всё!» — не выдержал Алексей Г.

«Идиоты. Но не долго им осталось творить такое беззаконие. Еще придется извиняться и на место ставить», — отметил Виктор.

«Это от бессилия!» — считает Лилия.

«Я вот смотрю на все видеозаписи по сносу памятников. Что со спецтехникой? Она вся с советских времен, где JCB, МТЗ новые?.. Как будто параллельная вселенная недоразвитая. Я понимаю, она работает, но она работает не от того, что надежная, а потому, что денег на новую нет, или их воруют…» — в свою очередь обратил внимание Dima.

«Пусть сносят, новые поставим. Вот и с сельхозполей под Варшавой будут смотреть на открытки с новыми памятниками и рыдать, какую страну про*рали», — отреагировал Александр.

«Скоро книги начнут жечь», — комментирует Конрад К.

«Ну и?.. Поумнели сразу? Жить стали лучше?..» — с сарказмом спросила Ирина.

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«Идиоты так и не поняли, что находятся не на своей земле», — добавил Dimetrioz.

«А зачем украинцам в будущем литература, поэзия, наука, грамота? Рабам всё это лишнее. Рабы должны быть тупыми», — отметил IV.

«Это знаменитая украинская перемога, о которой все слышали, но никто не видел: когда не можешь вломить русским — отрывайся на их памятниках. Памятники-то сдачи не дадут!» — иронизирует LaserAim.

«Они скоро, если хозяева прикажут, и кладбища с землёй сравняют, отца с матерью чужими назовут…» — добавил Игорь.

«Позор и дебилизм! Племя дикарей! Вот с памятниками умеете воевать!» — не выдержал Дима.

«Всё нормально. Украинцы и культура — две вещи несовместные», — пишет Oleg A.

«И на это тратятся средства из бюджета, топливо… Видимо, всё остальное в этом городе вылизано и сверкает», — отметила Инна.

«Метро когда начнут разбирать, свистните!» — шутит Sabina.

«Это как игиловцы (организация, деятельность которой запрещена РФ) в Сирии, так и эти…» — отметил Евгений Владимирович.

«Цивилизация им ни к чему. Отбиваясь от всего мало-мальски похожего на намёк на культуру, с упорством обезьян крушат всё, до чего могут дотянуться… Ломать — не строить. Одной буквы из великих произведений Горького не стоит нынешняя культура Украины. Пещерная одичалось — вот их удел», — прокомментировала Оля П.

«Вот снесут памятники, и всё у них станет шоколадно. Ведь всему миру известно, что памятник — самый главный враг всему и всем», — с сарказмом пишет Элла.

«Пусть сносят, они снесут память настоящих героев, а мы зачистим выдуманных. Чистое поле, ни памяти, ни чести, ни достоинства. Останется лишь хутор, таким и оставить навсегда», — отметил Igor B.

«Жажда демонтажа! Эти люди так яро борются со своей же историей, что, кажется, эти памятники оживали по ночам и буянили — поэтому их решили наказать», — написала Юлия Б.

«Ну и трусы! Даже памятников боятся!» — подытожила Елена Ч.