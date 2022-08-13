61 год назад общемировые геополитические противоречия воплотились в реальную форму. 13 августа 1961 года ГДР под руководством Советского Союза начала возведение Берлинской стены. «Антифашистский оборонительный вал», как его называли в народе, потребовался, чтобы защитить восточных немцев от постоянного вмешательства в дела их государства со стороны Запада. Разрушение стены в 1989 году по решению президента СССР Михаила Горбачёва ликвидировало лишь символ разногласий. Запад принял уступку Москвы, но свою политику менять не стал.

Берлинская стена

«Мы не преодолели раскола Европы. 25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолён, невидимые стены просто были передвинуты на восток. Это создало предпосылки для будущих взаимных упрёков, непонимания и кризисов», — прокомментировал события тех лет президент России Владимир Путин.

В том же выступлении он отметил, что после распада СССР столь же сложные процессы возникли в самой России — сепаратизм, сокращение производства, развал социальной системы, а также атаки международного терроризма. Тогда антигосударственным силам России международными структурами и зарубежными столицами оказывалась политическая, информационная, финансовая, а иногда и вооружённая поддержка.

Начало российской военной спецоперации в 2022 году вернуло Россию в борьбу за свои права и независимость, восстановило ситуацию, когда наша страна давала жёсткий отпор иностранному вмешательству.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

Общей чертой событий, разделённых шестью десятками лет, можно назвать возникновение нового мирового порядка. Поражение нацистской Германии привело к появлению Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. При этом Запад трансформировал новую систему в инструмент давления на Советский Союз, и вскоре втянул СССР в Холодную войну. В мире формировалась биполярная система, в которой Вашингтон прикладывал усилия к сдерживанию развития Москвы. А СССР, в свою очередь, наращивал мировое влияние. Планета разделилась на Западный лагерь и Социалистический блок.

В последние годы в мире был лишь один полюс влияния — Запад во главе с США, у которых развязались руки. После распада СССР американцы запустили против других стран репрессивный механизм в виде цветных революций, военных интервенций, политического и экономического давления. Никакого ответа на вероломное, а иногда и преступное поведение не было. Главы государств, пытавшиеся оказывать сопротивление, свергались, отправлялись в тюрьму, а иногда лишались жизни, как Слободан Милошевич, Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гегемон

Попытки России путём призывов и переговоров остановить агрессию Вашингтона начались в 2007 году со знаменитой речи президента Владимира Путина в Мюнхене. Именно тогда зародились процессы объединения незападных стран, среди которых недовольство американской политикой постепенно усиливалось. Поворотной точкой стало начало российской спецоперации, послужившей катализатором для изменения мировой системы. На смену доминирования Запада приходит модель, основанная на принципах справедливости и подлинного равноправия.

Другим обстоятельством, связывающим годы начала Холодной войны и современность, является тяжесть последствия для Запада в случае горячего конфликта, если он решит напрямую применить против Москвы силу. В середине прошлого века Советский Союз внёс самый большой вклад в разгром фашистской Германии, имел мощную армию и вооружение. Германская территория была разделена. Ни у ФРГ, ни у западных покровителей её земель не было возможностей для военного противостояния с Москвой и ГДР.

Сейчас Запад не скрывает намерений воевать с Россией до последнего украинца. Однако сам вступать в вооружённый конфликт не хочет, осознавая риски. Он ограничивается информационной и экономической войной, поставками оружия Киеву и другими мерами, которые перекликаются с годами противостояния в Холодной войне. Санкции уже спровоцировали энергетический кризис, который существенно скажется на странах Евросоюза и может подтолкнуть начало масштабного мирового кризиса.

Решится ли Запад на военный удар по России? Ответа на этот вопрос никто не знает, однако очевидно, что Москва готова к любой агрессии. Она имеет мощную армию, лишь малая часть которой задействована в спецоперации, и располагает современным вооружением, в том числе стратегическим. Это вынуждает Вашингтон избегать прямых столкновений и использовать для агрессии сателлитов и лимитрофов.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

И много лет назад, и сегодня Москва защищается от направленных в её сторону нацистской идеологии. После победы над Третьим рейхом денацификация западных территорий Германии проводилась фиктивно, многие гитлеровские сподвижники остались на свободе и даже сохранили государственные должности. С 1946 года в западных зонах оккупации (будущей ФРГ) судить нацистов стали сами немцы, в итоге 60% судей и 76% прокуроров, занятых денацификацией, оказались бывшими членами НСДАП.

Более того, США и Великобритания приложили усилия для сохранения нацистской идеологии и её полулегального распространения среди западных элит. И сам нацизм, и борьба с ним оказывались для Запада лишь инструментом продвижения своих интересов.

Любопытны факты: сын заместителя Риббентропа Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в течение десяти лет, с 1984 года по 1994 год. Бернд Фрейхерр фон Лорингофен, доверенное лицо Адольфа Гитлера, был бригадным генералом бундесвера, а его сын Арндт возглавлял разведку НАТО, а сейчас посол Германии в Польше. Советником первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра стал один из главных гитлеровских генералов — фон Манштейн, который вышел на свободу, отсидев лишь три года.

В современной геополитической игре Запада нацизм и ненависть к России занимают ключевые роли на всём постсоветском пространстве. Однако именно на Украине дело приняло особый размах из-за концепции «Украина — не Россия», превратившей республику в антироссийский форпост. Киев насаждает идеологию полноценности одних и неполноценности других людей, отводя роль изгоев русским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Денацификация — предельно точная цель российской спецоперации. Только военная сила способна вскрыть очаг нацизма, освободив народ Украины от искусственно вживлённого недуга.

Как и много лет назад, миру нужен «Антифашистский оборонительный вал», который защитит от агрессивных атак. И если в 1961 году он появился в виде Берлинской стены, то сейчас возводится комплексная система. Какой будет Стена 2.0, покажет время.