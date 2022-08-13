Отношения КНР и Мьянмы (ранее — Бирма) развиваются небывалыми темпами. Интересы двух стран не идентичны, но совпадают слишком во многом, чтобы прервать эту восходящую тенденцию. В Нейпьидо, городе, который в 2005 г. официально заменил Янгон в качестве административной столицы Мьянмы, понимают и ценят экономическую помощь Пекина. Американские и европейские санкции, впервые в новейшее время наложенные на страну в 1988 г. и с краткими перерывами действующие до сих пор, закономерно подтолкнули Мьянму к более тесному взаимодействию со своим мощным северным соседом. Обострение, вызванное приходом, а точнее, возвращением к власти военных, которые управляли страной с 1962 по 2008 г., с отстранением либерально-прозападного лидера Аун Сан Су Чжи, привело к очередному санкционному витку. Западные санкции носят ограниченный характер и не затрагивают ключевые отрасли экономики, но ясно показывают вектор развития отношений.

wikimedia.org Мьянма на глобусе

Охлаждение отношений с некоторыми странами Юго-Восточной Азии (ЮВА), вызванное их реакцией на жесткую политику военного руководства Мьянмы в отношении нелегальной миграции из Бангладеш, также подталкивает Нейпьидо к долгосрочной дружбе с Пекином и Москвой. Недавние визиты в Мьянму министров обороны РФ Сергея Шойгу и иностранных дел Сергея Лаврова говорят о всё более тесном сотрудничестве страны не только с КНР, но и с Россией. Россия не поддержала западные санкции, нарастает сотрудничество в военно-технической сфере. Обсуждаются вопросы увеличения квоты студентов из Мьянмы для обучения в российских вузах с 400 сразу до 1000 человек и развития торгово-экономических отношений. Заинтересованное в развитии туристической отрасли, мьянминское руководство ввело безвизовый режим для граждан РФ. Премьер-министр, главнокомандующий старший генерал Мин Аун Хлайн награжден медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Министерство обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн

Всё более тесные связи Мьянмы с Китаем и Россией на фоне ухудшающихся отношений с США и их союзниками являются признаком ее участия в глобальной антизападной коалиции, активное формирование которой сейчас происходит.

В сложных международных условиях основной опорой для Мьянмы остается Китай. Протяженность общей границы с КНР составляет более 2000 км, с Индией — менее 1500, с Бангладеш и Лаосом — около 200. Наконец, с Таиландом — 1800. Для Пекина, помимо прямого выхода через территорию Мьянмы в Индийский океан, большое геостратегическое значение имеют сухопутные границы этой страны. В рамках своего глобального проекта «Один пояс — один путь» Пекин, по мере укрепления своих связей с Нейпьидо, самым очевидным образом намерен проложить сухопутный коридор через соседнюю Мьянму и Таиланд в Малайзию вплоть до Сингапура. Уникальная и причудливая политическая и природная география региона вполне позволяет реализовать этот амбициозный проект.

Коридор, который будет прокладываться под девизом развития экономических связей, позволит Пекину выполнить сразу несколько задач стратегической важности. Малайзия и Сингапур являются стратегическими союзниками США. Недаром спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси посетила их до своего скандального визита на Тайвань. При этом еще до начала своего азиатского турне она заявила, что намерена поехать именно в страны, являющиеся ключевыми союзниками США в регионе. Малайзия с помощью США контролирует узкий и стратегически важный Малаккский пролив, через который проходит значительная часть морских грузоперевозок по морскому транспортному коридору Восток-Запад, а в Сингапуре находится база военно-морских сил США. Именно с этой базы в направлении Тайваня отправилась американская авианосная ударная группа для обеспечения безопасности визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Приближение Китая по суше к зонам влияния США в регионе неизбежно вызовет их жесткое противодействие, но формально Вашингтон не вправе вмешиваться в выгодный коммерческий проект. Транспортная инфраструктура всегда имеет стратегическую важность и двойное назначение. Реализация Пекином проекта эффективного сквозного сообщения Китай-Мьянма-Таиланд-Малайзия до Сингапура приведет к значительному усилению его позиций в регионе и выдавливанию из него США, что станет крупнейшим геостратегическим поражением Вашингтона и его европейских подельников по неоколониализму.

Taiwan Presidential Office Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

Сближение с Мьянмой также позволит КНР усилить свой контроль над легендарным «Золотым треугольником» и оборотом наркотиков. Этот треугольник расположен в труднодоступных местах на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса и обеспечивает более четверти мирового оборота опиумных и до половины синтетических наркотиков. Организованная наркотическая мафия «Золотого треугольника» основана еще в 1950-х годах. Чанкайшисты, бежавшие после победы коммунистической Национально-освободительной армии в гражданской войне не только на Тайвань, но и в северные регионы тогдашней Бирмы, только получившей независимость, создали там свой опорный пункт и создали разветвленную глобальную сеть наркоторговли. Для Пекина наведение порядка на этой территории означает не только устранение наркотической угрозы, тем более что на северо-востоке «Золотого треугольника» в криминальный бизнес вовлекаются непосредственно китайские и вьетнамские районы, но и восстановление исторической справедливости. Для Мьянмы, главного перевалочного пункта нелегальных поставок наркотиков, победа над наркомафией означает, в том числе, пресечение основных каналов финансирования сепаратистских сил в ее северных провинциях Шан и Качин.

Между КНР и Мьянмой активно развиваются торгово-экономические отношения. Китай, нуждающийся в энергоресурсах и сырье для своей промышленности, активно вывозит лес, включая ценные породы, а также ведет разработку газовых месторождений на морском шельфе и строит сеть газопроводов. Не обходится и без проблем. Китайский бизнес известен своей осторожностью и жесткостью. Например, в течение нескольких лет разрабатывался проект строительства гидроэлектростанции, при этом китайская сторона поставила условие: вся производимая электроэнергия будет поставляться в КНР. Мьянма не согласилась на такие кабальные условия, реализация проекта была сорвана. Этот конфликт произошел еще при прозападном режиме Аун Сан Су Чжи, и вероятно, что стороны еще вернутся к этому проекту в новой политической ситуации, уже на других условиях.