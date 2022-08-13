Герб Советского Союза на щите монумента «Родина-мать» в украинской столице планируется заменить в 2023 году на герб Украины. В 2022 году власти Киева разработают план демонтажа. Об этом 12 августа со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко сообщило УНИАН.

(сс) Mir09info Монументальная скульптура «Родина-мать». Киев

Украинский министр отметил, что до конца 2022 года в планах привлечь ведущие украинские институты для выбора наиболее приемлемого метода демонтажа герба СССР с монумента.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Ну а что? Это проще, чем побеждать в бою. На Украине привыкли воевать с памятниками, с женщинами, стариками», — отметил Влад Ф.

«Как-то писали, что демонтаж герба развалит всю конструкцию. Пусть уже демонтируют, накроет дебилов и гербом, и всеми остальными частями памятника», — иронизирует Инна.

«Как всегда — люди делом занимаются… Всё для народа! Вот демонтируют, и всё наладится (в обкуренных и обдолбанных головах)», — с сарказмом добавила Ольга.

«Какое отношение чубатые имеют к данному памятнику? Какое отношение герб с вилкой имеет к данному памятнику? Сами ничего своего сделать не могут. Землю не свою переименовали, народ переименовали, памятник хотят переименовать. СВО прекращает этот дурдом», — отметил Lexa S.

«Зачем? Потом же обратно переделывать», — отреагировал Алексей А.

«Лучше зарплату людям дали!» — пишет К. Р.

«А Киев в 2023 году точно будет на Украине?» — поинтересовался Александр.

«У них мир рушится, а они картиночки меняют… Тьфу, детский сад», — написал «ЛМ».

«Действительно, самое важное и необходимое сейчас…» — не без сарказма отметил Nikole.

«Откуда у них на это деньги?» — недоумевает Азамат.

«Торопятся нагадить напоследок», — прокомментировал новость Александр.

«У них нет ни технологий, ни мастеров. Уже восьмой год обещают это сделать», — написал «Че Каво».

«А памятник такой же слабо построить?» — поинтересовался Sea Wind.

(сс) Георгий Долгопский Герб СССР на щите «Родины-матери». Киев

«Пусть доживут до 2023 года!» — смеется Валентина.

«Война с памятниками продолжается… Хутор есть хутор», — отреагировала Iryna.

«Идиоты… Почитают пусть историю создания памятника. Он так сложно устроен и тонко уравновешен, что ЛЮБОЕ изменение веса и размера приведёт к его полному разрушению… Идиоты», — не выдержал Александр.

«Ломать — не строить… Много ума не надо! Украинцы не созидают, не строят — только ломают…» — отреагировал Serg.

«У них там полным ходом демонтаж страны, а они о гербах беспокоятся», — недоумевает Maria.

«В детстве, в 80-е, ездила с папой в Киев, и мы были там у этого памятника Великой Победы над фашистской Германией. Незабываемое впечатление. У подножия Родины-матери тогда был музей боевой славы Великой Отечественной войны… Невозможно это всё ассоциировать с укрорейхом, и пусть хоть чем облепят, а Родина-мать была, есть и будет символом величия и единства многонационального советского народа», — отметила Tsunami S.

«Надеюсь, что на сам монумент рука у этих граждан не поднимется. Была когда-то в Киеве. Монумент вызывает целую кучу эмоций. Трепет, гордость, радость. В общем, умели в те времена строить подобное. Нечто в этом роде я испытала много позже, побывав на ВДНХ. Больше сравнить ни с чем не могу», — подытожила Ульяна.