Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился провести переговоры с главами Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии по поводу кризиса стоимости жизни. Такое решение уходящий премьер принял после письма первого министра Шотландии Николы Стерджен, в котором она обозначила необходимость провести срочную встречу. Стерджен считает, что отдельные регионы Соединенного Королевства не могут самостоятельно бороться с кризисом и помогать людям, им нужна поддержка правительства и его ресурсы, потому что «ситуация слишком быстро ухудшается».

Chatham House Борис Джонсон

Джонсон согласился, что совместная работа правительств необходима, потому что она сам заметил, что населению приходится тратить больше денег на самое необходимое.

Дата встречи еще не назначена, но известно, что Никола Стержден встретится с Джонсоном в сентябре, перед тем как он окончательно уйдет в отставку. Сама первый министр пообещала потратить на помощь населению Шотландии почти 3 млрд фунтов.

Некоторые пользователи считают, что встреча будет одной из самых бесполезных, потому что уже 5 сентября станет известен новый премьер-министр, и всё, о чем договорятся лидеры с Джонсоном, вообще не будут принимать во внимание.

«А в чём смысл, если он уходит через несколько недель? Это разве не его преемнику решать?» — поинтересовался @nathan_lac1.

«Это ничего не значит, потому что его наиболее вероятный последователь по национальному телевидению заявила, что собирается игнорировать шотландского первого министра», — прокомментировала @kirsti_kean.

«Он уйдет через несколько недель. Я сомневаюсь, что он сделает хоть что-то, чтобы помочь своей стране. Он жадный, ленивый эгоист и он просто место занимает. И, к сожалению, тот, кто будет после него, будет ровно такой же. Я надеюсь, что те, кто поддерживает консерваторов, это увидят», — написала @EllieMaeJJ.

Многие пользователи отметили, что кризис в стране активно развивается уже на протяжении нескольких месяцев, а он как премьер-министр еще ничего не сделал, чтобы помочь людям. Даже сейчас он только согласился провести переговоры, значит, до реальных действий еще очень далеко.

«Переговоры. Слишком долго до него доходит, что нужно провести беседы. И никаких действий. Только переговоры», — прокомментировал @DougTheGeeky.

«Это даже не переговоры. Это соглашение провести переговоры через какое-то неопределенное время. Жалко смотреть на это», — ответила @wheeler_pippa.

«Как обычно, Джонсон опять на два месяца опоздал с решением проблемы», — написал @GingerDavey30.

«Чертовски поздно! Как это было и при ковиде! Слава богу, у нас войны нет, а то она закончилась бы быстрее, чем он принял решение о согласии на проведение переговоров о принятии решения что-либо сделать», — отметил @Mark75 867 409.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон

В комментариях поинтересовались, зачем Джонсон согласился вообще с кем-то разговаривать, если он четко дал понять, что уходит в отставку и не планирует больше решать судьбу британцев. Пользователи отметили, что Джонсона не было видно на протяжении месяца, а тут он вдруг согласился на не понятные никому переговоры.

«Интересно, ему же дела нет до Шотландии? Он разве не ушел? Почему он тогда всё ещё делает вид, что он премьер-министра? Я уверен, что он сказал Hasta La Vista Baby, когда уходил. Он бесполезен», — считает @gavcoyle.

Некоторые комментаторы напомнили, что еще в начале лета Никола Стерджен говорила о том, что проведение второго референдума о независимости Шотландии является приоритетным вопросом, а теперь она зачем-то обращается за помощью к британскому премьеру.

«Мне нравится видеть Великобританию единой, когда части страны сотрудничают друг с другом для решения важнейших вопросов и выхода из состояния кризиса, чтобы помочь британскому народу. Независимость — это выбор, единство — это сила», — прокомментировал @JBCSGlobal.

Ряд комментаторов предположили, что согласие провести переговоры — это попытка Джонсона уйти с достоинством. Некоторые пользователи считают, что он пытается доказать людям, что ему не настолько безразлична судьба населения.

«Его спасает нарциссизм! Он не смог отказаться от возможности уйти во славе. Лиз Трасс будет в бешенстве! Или он пытается спасти ее от очередного позорного «политического разворота», — предположил @Webroamer2.

«Осторожно, Борис Джонсон опять требует внимания!» — прокомментировал @Cornishjack66.