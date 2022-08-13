«Больше истерики!» — Киев хочет проверить украинцев на сотрудничество с РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения граждан Украины на предмет возможного сотрудничества с Россией. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».
«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», — сказал он.
Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Для тех, кто до сих пор считает, что нацизма на Украине нет. Вот заявление официального лица Зеленского, целого главы «СНБО», который в открытую хочет травить людей с нейтральной или пророссийской позицией как «крыс». Гитлер в свое время также травил людей в концлагерях, если кто забыл…» — комментирует заявление Данилова украинский журналист Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.
«Всё по заветам Адольфа. Достойные ученики, уже подчас превзошедшие своего учителя», — написал Alexander Y.
«Рыночный рэкетир дорос до уровня секретаря Совета безопасности. Это всё, что надо знать об Украине», — пишет Валерий.
«Чем хуже идут дела, тем больше истерики», — отметил один из участников обсуждения.
«Шариков дорвался до власти», — добавил V4V.
«Это звоночек для украинцев, кто не говорит на мове, кто ещё имеет свою точку зрения, родственников в России, у кого фамилия не заканчивается на «о» и многих других… «Единая Украина» — лозунг для дебилов», — пишет Ден К.
«Чувствует приспешник нацистский, что жареным пахнет… Жарко под задницей твоей…» — не выдержала А. Мосина.
«Лучший метод защиты — нападение. Чует, что стул шатается, и решил перед уходом повыделываться», — считает Елена.
«Ну так начал бы с верхов!» — добавила Елена.
«Прогрессивное, цивилизованное» сообщество пропустит мимо ушей эти заявления. Рука руку моет. Как фашисты и нацисты могут осудить своих единомышленников? Но ничего, русские, которых вы травите всей кодлой, это вам не евреи в 30-х — 40-х годах прошлого века… Так дадим по нацистским мозгам, что повылетают из горшков ваших ублюдочных», — не выдержала Alla.
«Если такое заявлено, значит, скрыто поддерживающих СВО большинство?! Люди запуганы…» — задумался Jacob.
«Вот поэтому и надо идти до конца», — отметил Антон.
«Если все предатели, значит, ты — оккупант», — написал Влад.
«Если в вашей стране, по вашему мнению, так много «врагов», то, может, и страна не ваша, как и территории», — задался вопросом Г. С.
«Обычно, чтобы отвести от себя подозрение, крот начинает запускать игру «ищем крота». А в психиатрии беспричинный поиск врагов это признак шизофрении. У этого отморозка, похоже, уже давно диагноз», — написала Swietlana.
«Самое важное во время следствия — не выйти на самих себя…» — добавил Владимир.
«Фашизм? Нет, демократия по-украински», — с сарказмом пишет Ярославна.
«А вас не смущает то, что на Украине, где все такие «патриоты Украины» и «ненавидят» Россию, столько, оказывается, человек, готовых под страхом преследования от СБУ сотрудничать с этой же Россией?» — задумался еще один участник обсуждения.
«Если каждый первый предатель, то Данилов не в своей стране», — подчеркнула Надя.
«Крым вытравили, Донбасс вытравили… Кто ещё на выход? Дебилы…» — не выдержал Валерий.
«А нужно всего лишь свободно выпускать на освобождённые территории желающих», — отметила Элина.
«Если думаешь, что всё население поддерживает противника, то нечего дальше воевать. Объявляй капитуляцию», — призвал Alex R.
«Это вопрос не нацбезопасности, а паника о близком проигрыше», — подытожил один из комментирующих.