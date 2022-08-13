После вхождения Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет его «внутренним морем». Об этом 12 августа в интервью финской газете Iltalehti заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — отметил он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Этот идиот не понимает, что такими речами он подписывает Эстонии заявку на вступление в Российскую Федерацию», — комментирует заявление эстонского министра обороны автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Так они давно туда стремятся. Просто нужно отличать сознательное от бессознательного…» — с сарказмом пишет Vadim A.

«Что там, НАТО — оборонительный союз? России угрозу не несет?» — не без сарказма поинтересовался Сергей.

«Натовская шавка. Пока за спиной стоит хозяин с большой дубиной, она тявкает. Но как только с хозяином что-то случится — сразу начнет вилять хвостом и скулить», — не выдержал Виктор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Пусть их немцы кормят. Отрезать этот гниющий аппендикс, пока он не переварит сам себя», — призвала Елена Ш.

«Еще одно ружье на стене накренилось…» — отреагировал Anyone anywhere.

«Там от стран Прибалтики уже ничего не осталось. Ни промышленности, ни сельского хозяйства. Закрыть им весь транзит, пусть сидят в своем медвежьем углу Европы…» — призвала Irina.

«Слишком много на себя берут! Вас на глобусе без лупы не разглядеть. Подарите им карту мира, а не карту Европы, где Прибалтику видно», — с юмором добавил Денис.

«Непонятно, на что эстонские политики рассчитывают? Чисто хулиганская тактика, когда из подворотни мелкий шкет задирает прохожего, а в ответ на щелбан из подворотни вываливает шайка, мол кто тут маленьких обижает? Только Россия не прохожий и, в первую очередь, скорее всего, накостыляет шкету, ну чтобы неповадно было. А раньше эстонцы казались разумными и приличными гражданами», — написал IgOr S.

«Я полагаю, достала их «независимость». Вот и стремятся в родную гавань… Но стесняются об этом сказать…» — иронизирует Юрий Б.

«Прибалтийские шавки только и способны провоцировать, зажавшись глубоко под лавку», — прокомментировал новость Cherbourg.

«Первый раз что ли? В прошлый раз договорились перед Великой Отечественной войной, и в этот также. Они же ничтожества. Когда отделяются, им кажется, что они великие, но мгновенно за пару лет скатываются на дно. И начинают «сисю» искать, которая бы их кормила. А единственным товаром, который они могут предложить в неисчерпаемом количестве, становится русофобия. Вот и всё. Их сейчас… также, как и украинцев сливают с баланса», — отметил Сергей И.

«Это, наверное, такая завуалированная просьба вернуться к родным берегам», — смеется один из участников обсуждения.

«Живут на русской земле, купленной русским царём. Пора за аренду заплатить», — отреагировал Vyacheslav I.

«Пусть попробуют…» — добавила Наталья.

«Совсем страх потеряли!» — пишет Boris S.

«Логично их земли забрать обратно, чтобы не борзели», — считает Marina.

«Кишка тонка!» — пишет Вера З.

«Великие шпротники давно напрашиваются на денацификацию, ну прям горит у них, даже в очередь за Украиной не встать, без очереди лезут», — с сарказмом отметила Татьяна.

«Вот не понимают они доброты, не понимают… Пора по-другому с ними говорить и действовать!..» — призвала Нона.

«Как бы Россия не закрыла Прибалтику для Балтийского моря…» — подытожил Олег В.

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