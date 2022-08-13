Когда глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после саммита лидеров Ирана, России и Турции в Тегеране в формате «астанинской тройки» и перед переговорами президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи заявил о возможностях нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, возникло предположение о подготовке личной встречи Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом. Появившиеся позже информационные утечки в иранских, турецких и в некоторых ближневосточных изданиях свидетельствовали о том, что такая догадка родилась не на пустом месте.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Так, иранская пресса утверждала, что в Тегеране духовный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Ибрагим Раиси вместе с Путиным убеждали Эрдогана в необходимости примирения с Асадом, возврата к Аданскому соглашению 1999 года, заключенному между Сирией и Турцией, созданию «нового видения региональных проблем, в котором не будет места США». Помимо этого, Чавушоглу сообщил, точнее, решил вспомнить, что в октябре прошлого года в Белграде в кулуарах встречи Движения неприсоединения он провел «короткую беседу» со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Это была первая встреча глав МИД двух стран с начала сирийского кризиса в 2011 году. Но после переговоров в Сочи между Путиным и Эрдоганом тот же Чавушоглу изменил позицию, заявив, что «о прямых контактах с Сирией сейчас не может быть и речи» и «начаты переговоры по линии спецслужб». Расстыковка тут проявляется в том, что уже давно существует специальный канал «личной связи» между директором Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хаканом Фиданом и руководителем сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майором Али Мамлюком, так что анонсировать в данный момент этот факт не было никакой необходимости.

МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу

Затем появилось сообщение, что «Эрдоган не готов к личной встрече с Асадом, однако рассматривает возможность проведения с ним телефонных переговоров», и что в «качестве посредников могут выступить неназванные государства Персидского залива и мусульманские страны Африки», хотя турецкое издание Turkiye со ссылкой на близкие к Эрдогану источники утверждало, что идея телефонного разговора Эрдогана с Асадом появилась в ходе четырехчасового саммита в Сочи. При этом журналисты из пула турецкого президента заявляют, что «Путин в Сочи предложил Эрдогану самому выбирать путь решения проблем в Сирии во взаимодействии с Асадом». В Кремле подтвердили, что во время встречи в Сочи обсуждались «сирийские дела», но деталей не привели. «Что касается перспектив двусторонних контактов по телефону, то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но возможность такого контакта опровергла уже сирийская сторона, после чего стало ясно, что операция «Эрдоган — Асад» сорвана.

tccb. gov. tr Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи

Что же происходит? Согласно близким к МИД Турции источникам, в кулуарах правящей Партии справедливости и развития появился «секретный план», предусматривающий нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском. Считается, что это может стать «единственным ресурсом, позволяющим партии и самого Эрдогану выиграть выборы в 2023 году». Этот план также предусматривает ослабление со стороны Турции поддержки прежде всего сил сирийской оппозиции и отказ от курса на изоляцию сирийского руководства. При этом на острие реализации этого сценария выдвигаются турецкая разведка и МИД, которые должны подготовить для двух сторон «надежные гарантии безопасности». Речь идет о расширении масштабов и новом содержании взаимоотношений двух стран. То есть создается формула: «Дамаск признает курдские формирования как террористические и начинает с Анкарой вести с ними совместную борьбу, а Анкара отказывается от поддержки сил сирийской оппозиции».

Таким образом складывается уникальная ситуация: Анкара и Дамаск могут вместе выступить против сирийской оппозиции, которая, в свою очередь, стала выступать с критикой Эрдогана и начала искать каналы для диалога с Дамаском. По данным North Press, крупная группировка «Ахрар аш-Шаркия», основанная на базе «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отозвала своих представителей с совместных контрольно-пропускных пунктов, поскольку они опасаются сближения между Анкарой и Дамаском. В то же время у Эрдогана сужаются возможности выбора вариантов действий. По оценкам экспертов, сейчас он готов сделать шаг, направленный на раскол шестипартийной сирийской оппозиции, чтобы начать эффективно взаимодействовать с Россией и Ираном в формате астанинского процесса и в готовящемся диалоге с Асадом. Но процесс нормализации с Сирией будет не простым. Анкаре приходится спешить, чтобы добиться обновления отношений с Дамаском и создать в регионе новую военно-политическую и геополитическую реальность.