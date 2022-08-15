Соединенные Штаты Америки не признают присоединения Донбасса к Российской Федерации, отвергают результаты возможного референдума и обещают ответить посредством антироссийских санкций. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и… Донецкой и Луганской Народных Республиках… Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными», — приводит слова высокопоставленного представителя правительства Штатов РИА Новости.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что мнение Штатов не должно волновать ни Россию, ни освобожденные территории Украины.

«И это не связано с тем, что у Штатов куплено много сельскохозяйственных угодий на Украине», — с сарказмом отметил qPM.

«Какая разница, что признает Вашингтон?» — не понимает Евгений З.

«Нас их мнение и не интересует», — смеется Галина.

«Страна-банкрот не может другим указывать, что делать. Тьфу на их угрозы!» — пишет Алёша.

«А их кто-то спрашивал?» — задался вопросом FcSM.

«Интересно, а вообще есть в России хоть кто-нибудь, кого хоть как-то волнует, чего там признают или не признают американцы?» — интересуется Edward G.

«Да плевать хотели и жители Донбасса, и вообще русские, в принципе, что там признаёт или не признаёт страна третьего мира за большой лужей», — с сарказмом добавила Елена.

«Мы эти санкции скоро в архив будем складировать, для потомков», — пошутил ZA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Да наплевать на них!» — комментирует новость Viktoria.

«Мы в Крыму под всеми возможными санкциями и живём замечательно», — отметил в свою очередь Виктор.

«Эх, не признают. Ну всё, расходимся (нет)», — смеется Memedved.

«Что-то непонятно — американцы ещё что ли санкции будут вводить? Это по ходу уже 1120-й пакет санкций. Незаметно», — смеется Н. К.

«Им самим не надоело? Похоже уже на конвульсии… Уже даже не смешно, а просто мерзко…» — не выдержала Юлия П.

«У кого-то мы ещё чего-то забыли спросить?» — отреагировала Наталья К.

«Что они там ещё могут придумать насчёт санкций?.. Что они у нас ещё покупать не будут, а потом в Турции, в Индии или в Китае перекупать?» — поинтересовался Жека.

«Донбасс тоже не признает США, ибо они отжали Америку у индейцев вне норм мирового права», — с сарказмом добавил Бегемот V.

«Они не могут восьмой пакет санкций придумать по поводу СВО, а тут опять санкции обещают?» — недоумевает Татьяна.

«Меня вот поражает — Тайвань хочет независимости и мы его поддержим. Демократия, свобода слова и выражения, хочешь отделиться — пожалуйста. Донбасс и Крым хотят отделиться — это «вторжение», «оккупация» и мы не признаём, нарушение границ. Типа, признают только то, что они сами делают? Им нужен Тайвань, отдельно рабочая сила и их производства микроэлектроники и нужны были полезные ископаемые, и плодородные земли Украины. Какие же двуличные, мерзкие «демократы». Ах да, ещё же Косово «хотело» отделиться — тоже поддержали», — отметила Алена Р.

«Да найдутся на их пакеты санкций у нас свои пакеты. Побольше! Нам не привыкать!» — пишет Ирина.

«Не признают? Значит, всё правильно делаем. Надо брать», — отреагировал Алексей.

«Конечно, не признают. Они оккупировали Украину, а тут Россия все планы им портит. Они уже в своих мечтах и базы натовские поставили, и полезные ископаемые добывают, и черноземчик им нужен», — комментирует новость Chanterelle.

«Как говорила Раневская: «Я бы вас послала, но вижу вы только что оттуда», — с юмором подытожила Галлена.