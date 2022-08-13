Офис украинского президента дал команду выводить из ряда контролируемых Киевом населенных пунктов местные администрации и военкоматы. Об этом 12 августа сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко. Речь идет о Запорожье, Николаеве, городах и посёлках Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, к чему бы это, — Киев готовиться сдать эти территории или готовит провокацию.

«Контрнаступление не в ту сторону пошло?» — иронизирует Qq.

«Тактическое отступление. Потому что, как сказал… [советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей] Арестович, стратегически они уже победили», — ответил ему (Qq) один из участников обсуждения.

«Готовятся героически драпать…» — шутит еще один участник обсуждения.

«Это не связано с АЭС?» — выразил опасение «HM».

«Нет. Не уверены, что удержат», — ответил ему («НМ») другой участник обсуждения.

«Интересно, что там этакого в бумажонках, что так торопятся их спрятать», — не понимает Radistka_Z.

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

«Может, из-за того, что потеряют эти территории. Если бы из-за АЭС, то они бы это сделали бы недели две назад. Все-таки они готовятся сдать города, а наши к этому их подтолкнут», — отметил «У меня Всё Норм».

«Могли бы и не усложнять всё, — просто перевезти свою армию на один регион северо-западнее», — пишет один из комментирующих.

«Как бы это не было каким-нибудь обманным манёвром», — опасается Olga.

«Зеленский — агент Кремля. Сто процентов! Сейчас потихоньку высосет все деньги и вооружение из коллективного Запада, а потом сольёт всю незалежную (Украину — О. П.) России. Артист же ж!» — с юмором добавил «Дед Юра».

«Ну хорошо, потом вся документация будет лежать в одном месте, в Киеве», — с сарказмом прокомментировал «Я есть Гусь».

«Чуют, что русские на подходе», — смеется Крис.

«Я так понимаю, дошло, что удержать не получится? Но биться будут до последнего», — добавил Serjik.

«Он (Зеленский — О. П.) что-то знает!» — отметил Alex S.

«А что, наступление отменяется?» — с сарказмом поинтересовался С. В.

«Страшно как-то стало, чтоб с АЭС не сотворили гадость ужасную, или это как разговоры про наступление?» — задалась вопросом Татьяна.

«Господа украинские фашисты, сдавайтесь, — сопротивление бесполезно», — с сарказмом призвал Sergei L.

«Одессу забыл! Оттуда тоже пусть всё свое заберут, нам не надо!» — написала Елена.

«Крысы бегут с тонущего корабля», — подытожил Evgeni4 P.