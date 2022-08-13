Материал издания Wall Street Journal, согласно которому украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за больших военных расходов и значительных сокращений налоговых поступлений в экономике, вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Творожников. Нищие. 1889

«А им ещё и платят?! Хотя стремление киевского режима угробить как можно больше своих военных говорит о том, что платить он не очень-то и хочет», — написал Alex F.

Многие пользователи уверены, что киевский неонацистский режим не планирует в полной мере выполнять свои обязательства по выплатам военнослужащим.

«Киевский нацистский режим зарплату заплатит только тем украинцам, которые в живых останутся. Хватит как раз на еду и лекарства. Остальным же просто не повезёт. С волками жить — по-волчьи выть», — подметил Алексей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевские казнокрады найдут способ, как набить свои карманы и как убедить украинских военных в том, что зарплаты им не так уж и нужны.

«Да все уже давно говорят о том, что миллиарды финансовой помощи Украине не доходят до фронта, а оседают в карманах Зеленского и его окружения», — пишет Татьяна Д.

«Зеленский продал страну — Украина получит $50 млрд помощи против России, но все эти деньги лягут на оффшорных счетах украинского президента и его друзей», — указывает Анна Я.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей полагает, что наблюдая за теми темпами, которыми сокращается численность живых украинских военнослужащих, невольно рождается мысль, что киевский режим намерен полностью ликвидировать Вооружённые силы Украины, чтобы больше не понадобилось с кем-либо делиться западной финансовой помощью.

«Зеленский не будет платить зарплату военным, потому что нет никакой в этом нужды — США воюют с Россией руками Украины до последнего украинца», — напомнил Ипполит М.

«Представьте только, сколько можно было школ/дорог/больниц построить за эти шесть месяцев? Но Зеленский решил присвоить себе все деньги, а самих украинцев бросить на убой. Скоро зарплату платить будет просто некому. Афера века поражает своей циничностью», — отметил Ясуо Н.

Ряд пользователей указывает на то, что российское государство, в отличие от украинского, заботится о своих военных и пытается всеми силами создать для них надёжный тыл, в том числе и вопросе денежных выплат.

«Тем временем в России руководство страны очень беспокоится о том, чтобы наши военные получали большие зарплаты за участие в боевых действиях. Не хотят обидеть наших парней, которые рискуют своей жизнью ради того, чтобы освободить Украину от нацистской заразы. Семьи наших военнослужащих могут быть уверены, что в случае потери кормильца государство их не бросит. Для героев на фронте это очень важно знать. Что же мы видим с украинской стороны? Вообще, походу, ничего. Украинские матери могут киевскому режим сказать спасибо только за то, что их сыновей хотя бы хоронят за счёт государства», — пишет Мартин С.

Напомним, 12 августа издание Wall Street Journal опубликовало материал, согласно которому украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за больших военных расходов и значительных сокращений налоговых поступлений в экономике.