Сообщение компании «Транснефть» о том, что украинская сторона подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, который Укртранснафта остановила 4 августа 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Пока говорящая голова Зеленского делает заявления об ограничениях русских, русские торгуют со всем миром», — заметила Ева А.

Многие пользователи отметили, что остановка транзита нефти в Европу совершила серьёзный переполох в странах-получателях, потому что лето подходит к концу и вот уже совсем скоро в окна европейцев постучит генерал Мороз.

«Что, европейцы ближе к августу стали понимать, что зима всё-таки будет холодной?» — задаётся вопросом Богдан Г.

«Всё-таки российская нефть оказались им куда нужнее, чем они говорили», — подметила Эльвира Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что каждая капля российской нефти сейчас на территории Европы на вес золота.

«Вообще неудивительно, что возобновили закупки российского газа. Потому что запасов, которые они успели сделать ранее, им уже не хватает. Тем более для промышленности! А уж про зиму и говорить не приходится», — подметил Дино Х.

«Потихоньку, неспешно, но Запад уже признает превосходство России в энергетическом плане. Скоро и до отмены санкций дело дойдёт», — уверен Виталий Д.

Часть людей напомнила о принципиальности киевского режима, который призывал Запад отказаться от российских энергоресурсов, но почему-то сам не спешит отказываться от кремлёвских денег в качестве оплаты за транзит нефти и газа.

«Подождите! А как же слова Зеленского о том, что все должны полностью отказаться от российских энергоносителей, потому что закупая у России всё, таким образом спонсируют агрессию против Украины. Так откажитесь сами от транспортировки этих энергоносителей и получения за это мзды! Или что, кишка тонка?» — интересуется Кемран И.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Ряд пользователей сетует, что Москва не осуществляет полную остановку поставок энергоресурсов в недружественные страны по территории Украины.

«Зря. Нужно наказать их по полной, чтобы они навсегда запомнили, как дорого обходится русофобия», — пишет Артур Л.

«Не понимаю, почему по этой «недружественной» трубе вообще идёт газ всё ещё?» — возмущается Евгений И.

«Как же раздражает это всё! Эти страны в открытую в своей русофобии расписываются — требуют запретить русским въезд, поставляют нацистам вооружение, а мы продолжаем продавать им наши энергоресурсы! Ещё и Украине деньги за транзит платим! Просто в голову не лезет такая картина», — написал Славик П.

Нашлись и те, кто призвали наказать Европу самым суровым образом — отказать ей в поставках нефти и газа прямо перед порогом зимы.

«А может, ну его на фиг, и в Чехию газ прекратить поставлять? Пусть топят книгами и мебелью», — предлагает Александр О.

Напомним, 12 августа пресс-служба компании «Транснефть» сообщила о том, что украинская сторона подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, который Укртранснафта остановила 4 августа 2022 года. Тогда Киев объяснил это отсутствием оплаты со стороны России, хотя наша страна платёж совершила, но западные банки вернули его в связи с вступлением в силу седьмого пакета санкций Евросоюза.