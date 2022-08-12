Новость о том, что бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джон Болтон призвал администрацию президента Джо Байдена отказаться от упрашивания Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), вызвала бурную реакцию американских интерент-пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом с данным заявлением Болтон выступил после того, как американский минюст заочно обвинил члена Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в планировании его убийства.

Американцы обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Удачи с этим, Джон. Встаньте в очередь за теми, кто просит Байдена сделать что-нибудь правильно!» — иронизирует macky177.

«Вообще-то Байден всё время что-то делает. Занятия ничем на самом деле являются чем-то, поэтому Байден что-то да делает», — отвечает redneck007.

«Удачи, мистер Болтон, вы сами по себе. Вы ведь шутите, требуя «действий» от администрации Байдена? Они уже полтора года ничего не делают», — пишет cerebral_paul.

«Болтон — ястреб и никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась. Тем не менее следует подумать об уничтожении военной и ядерной инфраструктуры Ирана, если еще не слишком поздно», — размышялет peregrine464.

«Для этого есть Израиль», — отвечает ruffneck99.

«Мне не нравится Иран, а также то, что он делает, или его угрозы. Однако стоит задуматься о том, что когда США нападают на иранского генерала, то иранцы очевидно захотят отомстить», — указывает don’trelyonfoxfornews.

«Удачи, Байден любит Иран так же сильно, как и Обама», — напоминает rowanrules.

«Болтон — самый настоящий ястреб войны. Он любит войну и хочет войны. Трамп уволил его именно по этой причине. Я стараюсь не слушать, что говорит Болтон, потому что это обычно ведет к войне. Ему нужно уйти в отставку», — считает groundzero835.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Возможно, если бы Болтон меньше времени уделял осуждению Трампа и больше времени рассказывал миру об угрозе со стороны Ирана, он получил бы некоторую симпатию. В нынешнем виде администрация Байдена не будет раскачивать лодку и отказываться от сделки», — уверяет vivaviv.

«Администрация Байдена будт действовать? Да эта администрация, вероятно, дала зеленый свет Ирану на убийство Болтона», — комментирует 1bigone.

«Байден и помог Ирану в этом», — соглашается SmithenWesson334.

«Болтон любит войну. Он пропагандировал войну, когда был советником в администрации Трампа, и, слава Богу, Трамп его игнорировал. Как хорошо, что этот маленький парень нигде не имеет власти», — подчеркивает democratsarecommunists420.

Как сообщало ИА REGNUM, Болтон полагает, что ядерная сделка была «ошибкой», и с годами СВПД лучше не стал. Американская администрация продемонстрировала слабость, когда «стояла на коленях в Вене» и просила о возвращении к сделке.