Информация, согласно которой уже в 2023 году в школах Киева исчезнет преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

«И не надо им давать учить русский язык. За границей хоть отличать научатся русских от быдлобандеровцев», — пишет Ольга Т.

Комментаторы отметили, что подобные решения говорят о том, что перед русским языком киевским властям приходится выставлять искусственные барьеры, потому что он превалирует среди населения Украины.

«Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории!» — указывает Rurik V.

Некоторые комментаторы отмечают, что после запрета изучения русского языка Украина может полностью распрощаться как со своим прошлым, так и со своим будущим.

«Остатки Украины деградируют в таком случае полностью. Математика на украинском? Физика на украинском? Это смешнее, чем в цирке. Неужели среди украинцев нет людей, которые остановят эту вакханалию? Полное ощущение, что во власти нормальных адекватных и ответственных людей не осталось. Сплошные какие-то нацисты и идиоты», — пишет Надежда К.

Часть людей полагает, что запрет настолько распространённого среди украинцев языка будет вставлять палки в колёса всей государственной машине на Украине.

«Тут даже с военной точки зрения такое делать напрасно. Где брать разведчиков и диверсантов, внедряемых в органы и правительство России? Кто станет поливать грязью русских, если знания языка не осталось? Короче, сами себе свинью подкладывают», — уверен Денис М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Если все украинцы вдруг забудут русский язык, то как же они будут приходить в комментарии российских соцсетей, чтобы «правду» свою рассказывать?» — интересуется Валентина С.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на потуги киевских властей, русский язык вскоре приобретёт статус государственного, но не в нынешней Украине, а в новой — свободной от гнёта нацистского режима.

«Скоро сам украинский язык из природы исчезнет вместе с его носителями, если Зеленский и его компания не прекратят людей на убой посылать», — отметил Александр С.

«А зачем русский язык на Украине преподавать? Скоро Киев станет российским городом и все русский язык выучат естественным образом. Он станет государственным, а украинский в качестве дополнительного будет», — предрекает Олег Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия в отличие от киевского режима сохранит украинский язык и украинскую культуру как признак самобытности народа, проживающего на землях бывшей Украины в составе большой российской семьи.

«Вообще ни одна национальность в России не потеряла свои национальные языки. А уж тем более великий и могучий русский язык никогда не потеряется на Украине. Бороться с русским языком бесполезно, потому что на Украине те же русские люди живут», — написал Филипп Р.

Напомним, 12 августа украинское интернет-издание «Страна. ua» опубликовало материал со ссылкой на постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Киевского горсовета, согласно которому в 2023 году в школах Киева не предусмотрено преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива.